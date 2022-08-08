Аналітик Bloomberg вважає, що біткойн вступає в бичачу фазу — Finance.ua

Аналітик Bloomberg вважає, що біткойн вступає в бичачу фазу Вчора 20:16 — Фінтех і Картки

Аналітик Bloomberg вважає, що біткойн вступає в бичачу фазу

Bitcoin найближчим часом вступить у нову бичачу фазу. Таку думку висловив стартег Bloomberg Майк МакГлоун.

На думку аналітика, Bitcoin в середині літа опинився на дні. Зараз цифровий актив торгується майже на 66,4% нижче за свій історичний максимум, зафіксований 10 листопада минулого року.

Однак BTC все ще зберігає статус одного з найперспективніших активів. Нова фаза зростання, що наближається, вкотре доведе величезний потенціал Bitcoin.

МакГлоун зазначає, що Федеральна резервна система все ще чинить сильний тиск на акції IT-сектору та на криптосферу.

У 2021 році м’яка політика американського регулятора сприяла входженню капіталу до ризикових активів, але вже цього року тенденція сповільнилася. Геополітичні ризики змусили інвесторів відмовитися від капіталовкладень у технологічний сектор.

Тренд зміниться після того, як фаза накопичення набуде агресивного характеру, підкреслив стратег.

Майк МакГлоун відомий тим, що влітку 2020 спрогнозував повторення знаменитого бичачого забігу Bitcoin 2017 року.

Аналітик мав рацію, і в грудні того ж року монета прорвалася через рівень в $20 000.

На момент написання біткойн торгується на рівні $24 091, згідно з данними Coinmarketcap.

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