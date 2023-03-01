У чотирьох країнах став доступним український паспортний сервіс — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У чотирьох країнах став доступним український паспортний сервіс

Особисті фінанси
74
Український паспортний сервіс став доступний у чотирьох країнах — Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині.
Як повідомляється в Telegram-каналі українського уряду, у зазначених країнах розпочали роботу відокремлені підрозділи українського ДП «Документ».
Тут українці можуть отримати такі послуги:
  • оформлення ID-карти або закордонного паспорта (в тому числі замість загубленого або викраденого);
  • обмін ID-карти або закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням терміну дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-карту (за бажанням або в разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • обмін водійських прав.
7 травня 2022 року уряд України затвердив проведення експериментального проекту. Повідомлялося, що українцям, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній та закордонний. Для тих, хто залишився в Україні дозволили отримати послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонний паспорт.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇

Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.