У чотирьох країнах став доступним український паспортний сервіс — Finance.ua

У чотирьох країнах став доступним український паспортний сервіс Сьогодні 17:24 — Особисті фінанси

Український паспортний сервіс став доступний у чотирьох країнах — Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині.

Як повідомляється в Telegram-каналі українського уряду, у зазначених країнах розпочали роботу відокремлені підрозділи українського ДП «Документ».

Тут українці можуть отримати такі послуги:

оформлення ID-карти або закордонного паспорта (в тому числі замість загубленого або викраденого);

обмін ID-карти або закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням терміну дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-карту (за бажанням або в разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін водійських прав.

7 травня 2022 року уряд України затвердив проведення експериментального проекту. Повідомлялося, що українцям, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній та закордонний. Для тих, хто залишився в Україні дозволили отримати послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонний паспорт.

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УНІАН За матеріалами:

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