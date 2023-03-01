У чотирьох країнах став доступним український паспортний сервіс — Finance.ua

У чотирьох країнах став доступним український паспортний сервіс
Український паспортний сервіс став доступний у чотирьох країнах — Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині.
Як повідомляється в Telegram-каналі українського уряду, у зазначених країнах розпочали роботу відокремлені підрозділи українського ДП «Документ».
Тут українці можуть отримати такі послуги:
- оформлення ID-карти або закордонного паспорта (в тому числі замість загубленого або викраденого);
- обмін ID-карти або закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням терміну дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-карту (за бажанням або в разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
- обмін водійських прав.
7 травня 2022 року уряд України затвердив проведення експериментального проекту. Повідомлялося, що українцям, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній та закордонний. Для тих, хто залишився в Україні дозволили отримати послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонний паспорт.
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