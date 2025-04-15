У Чорнобилі запрацювала сонячна електростанція, яка побудована за кошти Іспанії — Finance.ua

У Чорнобилі запрацювала сонячна електростанція, яка побудована за кошти Іспанії Сьогодні 07:12 — Енергетика

У Чорнобилі запрацювала сонячна електростанція, яка побудована за кошти Іспанії

У Чорнобилі запрацювала сонячна електростанція, побудована за кошти Іспанії.

Це вже не перший об’єкт «зеленої» енергетики на території зони відчуження. 12 квітня у Чорнобилі відкрили нову сонячну електростанцію (СЕС), кошти на будівництво якої виділив уряд Іспанії за квоти на викиди парникових газів у межах Кіотського протоколу.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

За словами міністерки захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук, реалізовувати цей проєкт почали ще у 2019 році, але зупинили з початком повномасштабного вторгнення. Пізніше будівництво поновили, й восени 2024 року проєкт вийшов на фінішну пряму. Зараз сонячна станція повністю готова до введення в експлуатацію та під’єднана до енергосистеми України.

Вартість будівництва СЕС перевищила 30 млн грн.

Ця фотоелектрична станція складається з 2244 монокристалічних сонячних модулів. Їх розташували на площі 13 тис. кв. м. Світлана Гринчук подякувала за підтримку в реалізації цього проєкту уряду Іспанії.

Вона розповіла, що іспанці мають план до 2030 року перейти на 70% «зеленої» енергетики в економіці і підтримують Україну на шляху до енергоефективності. «Ця країна є ключовим фінансовим партнером у створенні нової сонячної станції. Будівництво відбулося за кошти, які було виділено урядом Іспанії за квоти на викиди парникових газів у межах Кіотського протоколу. Це надважливе та дуже своєчасне вкладення у нашу „зелену“ енергетику», — зазначила міністерка.

Нагадаємо, що це не перша СЕС, яка виробляє електроенергію на території Чорнобильської зони відчуження.

Раніше, у 2018 році, відкрили «Солар Чорнобиль-1» — сонячну електростанцію з 3762 сонячних модулів. Вона знаходиться на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, безпосередньо біля її 4-го енергоблока. Річна продуктивність цієї електростанції становить 1024 МВт·год/рік.

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