У черзі понад 170 суден: Зеленський назвав ганебними спроби рф загальмувати роботу зернового коридору — Finance.ua
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У черзі понад 170 суден: Зеленський назвав ганебними спроби рф загальмувати роботу зернового коридору

Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський вважає ганебними дії росії у спробі загальмувати експорт українського зерна в країни Азії і Африки.
Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві.
«Погодились з паном президентом у тому, що роль України в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки має тільки посилюватись, і для цього треба зберегти та розширити експортну зернову ініціативу, яка забезпечує постачання продовольства з наших портів», — заявив Зеленський.
«Вже близько 9 млн тонн експортовано, і це означає, що десятки мільйонів людей по всьому світу в різних країнах врятовані від загрози голоду, який провокується Російською Федерацією. Вважаю абсолютно ганебними російські спроби загальмувати таке постачання продовольства країнам Африки і країнам Азії через створення штучної черги із суден, які змушені очікувати щоденно, протягом тижня і більше, виконання контрактних зобов’язань», — заявив Зеленський.
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Він сказав, що у такій черзі зафіксовано понад 170 суден.
Зеленський подякував Німеччині і усім партнерам України, які підтримують збереження і розширення експортної зернової ініціативи.
«Маємо спільно не дозволити росії будь-яким чином зірвати цей експорт», — наголосив Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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