У черзі понад 170 суден: Зеленський назвав ганебними спроби рф загальмувати роботу зернового коридору — Finance.ua

У черзі понад 170 суден: Зеленський назвав ганебними спроби рф загальмувати роботу зернового коридору Вчора 10:14 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський вважає ганебними дії росії у спробі загальмувати експорт українського зерна в країни Азії і Африки.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві.

«Погодились з паном президентом у тому, що роль України в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки має тільки посилюватись, і для цього треба зберегти та розширити експортну зернову ініціативу, яка забезпечує постачання продовольства з наших портів», — заявив Зеленський.

«Вже близько 9 млн тонн експортовано, і це означає, що десятки мільйонів людей по всьому світу в різних країнах врятовані від загрози голоду, який провокується Російською Федерацією. Вважаю абсолютно ганебними російські спроби загальмувати таке постачання продовольства країнам Африки і країнам Азії через створення штучної черги із суден, які змушені очікувати щоденно, протягом тижня і більше, виконання контрактних зобов’язань», — заявив Зеленський.

Він сказав, що у такій черзі зафіксовано понад 170 суден.

Зеленський подякував Німеччині і усім партнерам України, які підтримують збереження і розширення експортної зернової ініціативи.

«Маємо спільно не дозволити росії будь-яким чином зірвати цей експорт», — наголосив Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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