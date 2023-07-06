У червні придбали максимальну кількість вживаних авто за 11 останніх місяців — Finance.ua

У червні придбали максимальну кількість вживаних авто за 11 останніх місяців Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

У червні придбали максимальну кількість вживаних авто за 11 останніх місяців

У червні українці придбали 102,4 тис. вживаних автомобілів. Це на 30,3% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року, в останній місяць дії так званого «нульового» розмитнення, і на 0,7% більше, ніж у травні-2023. Такий показник виявився максимальним за останніх 11 місяців — із липня 2022 року.

Про це свідчать дані експертів Інституту досліджень авторинку.

Інфографіка: eauto.org.ua

Більшість авто з пробігом придбали на внутрішньому ринку. Частка внутрішніх перепродажів склала 82,3% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто (84,3 тис.).

Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 17,7% (18,1 тис.), що виявилося максимальним показником з грудня-2022.

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку у червні українці уклали 84,3 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 40,9% більше за червень 2022 року. Тоді більшість вживаних авто на ринку привозили з-за кордону через дію так званого «нульового» розмитнення, після скасування якого ринок перерозподілився на користь внутрішніх перепродажів. Якщо ж порівнювати із попереднім місяцем, травнем-2023, продажі виявилися на 0,9% меншими.

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Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: 13,3 тисячі. Разом із Київською областю, котра зайняла третє місце в рейтингу із показником 8,4 тисячі реєстрацій, вони складають 21,2% від загальної кількості проданих всередині країни вживаних машин протягом червня.

До топ-5 найактивніших регіонів за внутрішніми перепродажами вживаних авто традиційно увійшли також Дніпропетровська (2 місце, 9,4 тис.), Львівська (4 місце, 8 тис.) та Одеська (5 місце, 7,4 тис.) області.

Інфографіка: eauto.org.ua

Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: Херсонській (305 угод), Луганській (566 угод) та Донецькій (1 135 угод) областях. Також до топ-5 областей із найменшою кількістю продажів вживаних авто увійшли Миколаївська (2,1 тис. угод) та Чернігівська (2,2 тис. угод) області.

Імпорт вживаних легковиків

З-за кордону у червні 2023 року привезли 18,1 тис. вживаних авто. Такий показник на 79,2% менший, ніж у червні-2022, коли ще діяло так зване «нульове» розмитнення, та на 8,7% більше, ніж у травні-2023.

Інфографіка: eauto.org.ua

Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2,4 тис. шт.), в Києві (1,6 тис. шт.) та Вінницькій (1,4 тис. шт.) області.

Також до найактивніших регіонів в травні увійшли Київська (1,2 тис.) та Рівненська (1,1 тис.) області.

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Херсонській (30 шт.), Донецькій (78 шт.), Луганській (158 шт.), Миколаївській (207 шт.) та Запорізькій (261 шт.) областях.

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