ТОП-12 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні — Finance.ua

ТОП-12 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні
Підсумки першого місяця літа показують, що український ринок нових авто вийшов на сталий рівень після значного «спалаху» навесні (нагадаємо, у березні дилери продали на 1,5 тисячі одиниць більше нової техніки, ніж у лютому, а квітень та травень перевершили позначку 5 тисяч легковиків на місяць). У червні ж загальна кількість нових авто, переданих власникам в Україні, перевищила 5,6 тисячі (разом із технікою, замовленою для переобладнання державними установами).
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Майже незмінним залишається і перелік фаворитів: за даними «АвтоКонсалтингу», найбільшу кількість нових авто продали українські дилери марки Toyota, яких дедалі переслідують представники Renault і Volkswagen. Тим часом попит на нові Hyundai дещо зменшився, — і це відкрило дорогу дилерам Skoda та BMW, які спільними зусиллями «вибили» корейський бренд з п’ятірки найпопулярніших.
12 найпопулярніших брендів України за підсумками продажів нових авто у червні 2023 року:
- 1. Toyota: 989 нових авто;
- 2. Renault: 606 нових авто;
- 3. Volkswagen: 578 нових авто;
- 4. Skoda: 404 нових авто;
- 5. BMW: 351 нове авто;
- 6. Hyundai: 318 нових авто;
- 7. Mazda: 244 нових авто;
- 8. Honda: 236 нових авто;
- 9. Mercedes-Benz: 231 нове авто;
- 10. Lexus: 193 нових авто;
- 11. Suzuki: 183 нових авто;
- 12. Audi: 168 нових авто.
Варто відзначити, що найбільшого прогресу за підсумками червня досягли «підшефні» бренди групи Stellantis, які, втім, до дюжини найуспішніших не потрапили: дилери Peugeot подвоїли продажі проти травня (+106%, 140 нових авто та 14 щабель рейтингу), а салони Citroen передали новим власникам на 74% більше обновок (99 машин, 17 позиція).
Найгіршим червень виявився для марки Mitsubishi, яка втратила майже половину травневих угод (лише 52 нових авто і 19 результат у переліку). Не можна виключати, що такий результат пов’язаний із тривалим очікуванням у салонах японського бренду нового Outlander, — він і справді давно примушує прихильників бренду поглядати на альтернативні варіанти (наприклад, на близький конструктивно Nissan X-Trail нової генерації, вже представлений в Україні).
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