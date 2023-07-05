ТОП-12 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні — Finance.ua

ТОП-12 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні Сьогодні 20:01 — Технології&Авто

ТОП-12 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні

Підсумки першого місяця літа показують, що український ринок нових авто вийшов на сталий рівень після значного «спалаху» навесні (нагадаємо, у березні дилери продали на 1,5 тисячі одиниць більше нової техніки, ніж у лютому, а квітень та травень перевершили позначку 5 тисяч легковиків на місяць). У червні ж загальна кількість нових авто, переданих власникам в Україні, перевищила 5,6 тисячі (разом із технікою, замовленою для переобладнання державними установами).

Майже незмінним залишається і перелік фаворитів: за даними «АвтоКонсалтингу», найбільшу кількість нових авто продали українські дилери марки Toyota, яких дедалі переслідують представники Renault і Volkswagen. Тим часом попит на нові Hyundai дещо зменшився, — і це відкрило дорогу дилерам Skoda та BMW, які спільними зусиллями «вибили» корейський бренд з п’ятірки найпопулярніших.

12 найпопулярніших брендів України за підсумками продажів нових авто у червні 2023 року:

1. Toyota: 989 нових авто;

2. Renault: 606 нових авто;

3. Volkswagen: 578 нових авто;

4. Skoda: 404 нових авто;

5. BMW: 351 нове авто;

6. Hyundai: 318 нових авто;

7. Mazda: 244 нових авто;

8. Honda: 236 нових авто;

9. Mercedes-Benz: 231 нове авто;

10. Lexus: 193 нових авто;

11. Suzuki: 183 нових авто;

12. Audi: 168 нових авто.

Варто відзначити, що найбільшого прогресу за підсумками червня досягли «підшефні» бренди групи Stellantis, які, втім, до дюжини найуспішніших не потрапили: дилери Peugeot подвоїли продажі проти травня (+106%, 140 нових авто та 14 щабель рейтингу), а салони Citroen передали новим власникам на 74% більше обновок (99 машин, 17 позиція).

Читайте також Tesla за квартал відвантажила клієнтам рекордну кількість авто

Найгіршим червень виявився для марки Mitsubishi, яка втратила майже половину травневих угод (лише 52 нових авто і 19 результат у переліку). Не можна виключати, що такий результат пов’язаний із тривалим очікуванням у салонах японського бренду нового Outlander, — він і справді давно примушує прихильників бренду поглядати на альтернативні варіанти (наприклад, на близький конструктивно Nissan X-Trail нової генерації, вже представлений в Україні).

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.