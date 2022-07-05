У червні продажі NFT впали до річного мінімуму — Finance.ua

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У червні продажі NFT впали до річного мінімуму

Технології&Авто
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У червні продажі NFT впали до річного мінімуму
У червні продажі NFT впали до річного мінімуму
За даними Bloomberg, у червні загальний обсяг продажів NFT скоротився нижче за позначку в 1 млрд доларів, вперше за останні 12 місяців. До цього, у січні 2022 року, цей показник становив понад 12 млрд доларів, згідно зі статистикою Chainalysys.
Падіння торкнулося всіх основних «гравців». Так, наприклад, на найбільшому NFT-маркетплейсі OpenSea рівень продажів за минулий місяць знизився на 75%, до 670 млн доларів.
У червні продажі NFT впали до річного мінімуму
Токени з дуже популярної колекції Otherdeed за місяць просіли в ціні на 30%. І це притім що під час презентації рівень попиту був настільки високим, що мережа не справлялася із навантаженням.
Те саме стосується і BAYC. У цьому випадку гранична вартість NFT впала на 33%.

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Індекс JPG NFT скоротився більш ніж на 70%. Нагадаємо, його запустили у квітні цього року. Він відстежував курс деяких найпопулярніших позицій над ринком.
Падіння рівня продажів NFT пов’язане насамперед із хвилею недовіри до криптопроектів серед інвесторів.
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