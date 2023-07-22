У червні продажі автомобілів у світі зросли на 10% — Finance.ua

У червні продажі автомобілів у світі зросли на 10% Сьогодні 19:13

У червні 2023 року світовий авторинок зріс на 10,1%, до 7,89 млн. одиниць. За підсумками шести місяців 2023 року у світі продали 42,7 млн автомобілів (+10,7%).

Світове лідерство, як і раніше, утримує Китай, на ринку якого було реалізовано 2,52 млн машин. Зростання щодо результатів минулого року склало 0,9%, що зумовлено високою базою 2022 року.

У Північній Америці було продано 1,37 млн. автомобілів (+20% щодо аналогічного періоду минулого року). У країнах Західної Європи змогли реалізувати 1,29 млн машин (+18,8%). У країнах Східної Європи ринок злетів на 30%, до 328,8 тис. одиниць.

У Південній Америці місцеві дилери реалізували 217 тис. автомобілів, що на 8,9% більше у порівнянні з минулим роком. Серед найбільших світових авторинків також є Японія (389,4 тис. од., +19,7%), Канада (165 тис. од., +9,2%) і Південна Корея (160 тис. од., +11,7%).

Нагадаємо, в червні поточного року українці придбали 5,7 тисячі нових легкових автомобілів.

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