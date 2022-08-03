У червні обсяг непрацюючих кредитів зріс майже на 22 млрд гривень — Finance.ua
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У червні обсяг непрацюючих кредитів зріс майже на 22 млрд гривень

Кредит&Депозит
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У червні частка непрацюючих кредитів (NPL) зросла на 0,29 відсоткового пункту до 29,7%.
Про це йдеться у повідомленні Національного банку.
Обсяг непрацюючих кредитів у червні зріс на 21,9 млрд гривень до 339,3 млрд гривень.
При цьому у держбанках частка непрацюючих кредитів за червень зросла на 1,42 в.п. до 46,45%, а в іноземних банківських групах зросла на 2,68 п.п. до 10,07%.
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Частка непрацюючих кредитів у банках із приватним капіталом зросла на 1,03 в.п. до 13,46%, а у Приватбанку — на 0,17 в.п. до 66,47%.
У травні частка непрацюючих кредитів (NPL) зросла на 0,29 в.п. до 27,64%.
Нагадаємо, частка NPL у кредитному портфелі скоротилася за 2021 рік на 11% — з 41% на 1 січня 2021 року до 30% на 1 січня 2022 року. А у 2020 році частка NPL в українських банках знизилася з 48,4% (на 1 січня 2020 року) до 41% (на 1 січня 2021).
Обрати кредитну карту непросто. Зате правильно обрана карта стане незамінним помічником. Ми вирішили допомагати нашим читачам у пошуку таких помічників. Для цього створили спеціальний сервіс.

Сервіс для вибору кредитних карт

За матеріалами:
Українські Новини
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