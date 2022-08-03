У червні обсяг непрацюючих кредитів зріс майже на 22 млрд гривень — Finance.ua

У червні обсяг непрацюючих кредитів зріс майже на 22 млрд гривень Вчора 14:39 — Кредит&Депозит

У червні частка непрацюючих кредитів (NPL) зросла на 0,29 відсоткового пункту до 29,7%.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку.

Обсяг непрацюючих кредитів у червні зріс на 21,9 млрд гривень до 339,3 млрд гривень.

При цьому у держбанках частка непрацюючих кредитів за червень зросла на 1,42 в.п. до 46,45%, а в іноземних банківських групах зросла на 2,68 п.п. до 10,07%.

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Частка непрацюючих кредитів у банках із приватним капіталом зросла на 1,03 в.п. до 13,46%, а у Приватбанк у — на 0,17 в.п. до 66,47%.

У травні частка непрацюючих кредитів (NPL) зросла на 0,29 в.п. до 27,64%.

Нагадаємо, частка NPL у кредитному портфелі скоротилася за 2021 рік на 11% — з 41% на 1 січня 2021 року до 30% на 1 січня 2022 року. А у 2020 році частка NPL в українських банках знизилася з 48,4% (на 1 січня 2020 року) до 41% (на 1 січня 2021).

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