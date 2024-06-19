У Чернівецькій області скасували закупівлю на 900 мільйонів з дискримінаційними вимогами — Finance.ua

У Чернівецькій області скасували закупівлю на 900 мільйонів з дискримінаційними вимогами Сьогодні 19:45

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області виявили та упередили ризикову тендерну закупівлю.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Згідно з повідомленням, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області оголосила тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та планувала замовити послугу з обслуговування наземних видів транспорту.

Очікувана вартість робіт становила понад 900 млн грн.

Аналітики ТУ БЕБ виявили, що замовник встановив дискримінаційні вимоги до наявності в учасника особливої матеріально-технічної бази.

«Вимогам могло відповідати лише одне підприємство на території Чернівецької області», — йдеться в повідомленні.

Фахівці ТУ БЕБ направили замовнику лист з обґрунтованою рекомендацією вжити заходи щодо усунення передумов неефективного використання державних коштів.

За результатом розгляду рекомендації Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області відмінила тендерну закупівлю, про що повідомила ТУ БЕБ.

Таким чином аналітики ТУ БЕБ упередили неефективне використання понад 900 млн грн бюджетних коштів.

Економічна Правда За матеріалами:

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