У Чернівецькій області скасували закупівлю на 900 мільйонів з дискримінаційними вимогами — Finance.ua
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У Чернівецькій області скасували закупівлю на 900 мільйонів з дискримінаційними вимогами

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Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області виявили та упередили ризикову тендерну закупівлю.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Згідно з повідомленням, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області оголосила тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та планувала замовити послугу з обслуговування наземних видів транспорту.
Очікувана вартість робіт становила понад 900 млн грн.
Аналітики ТУ БЕБ виявили, що замовник встановив дискримінаційні вимоги до наявності в учасника особливої матеріально-технічної бази.
«Вимогам могло відповідати лише одне підприємство на території Чернівецької області», — йдеться в повідомленні.
Фахівці ТУ БЕБ направили замовнику лист з обґрунтованою рекомендацією вжити заходи щодо усунення передумов неефективного використання державних коштів.
За результатом розгляду рекомендації Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області відмінила тендерну закупівлю, про що повідомила ТУ БЕБ.
Таким чином аналітики ТУ БЕБ упередили неефективне використання понад 900 млн грн бюджетних коштів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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