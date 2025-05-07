У Чернівецькій області розпочинається створення індустріального парку на 540 робочих місць — Finance.ua

У Чернівецькій області розпочинається створення індустріального парку на 540 робочих місць Сьогодні 09:24 — Фондовий ринок

У селі Коболчин, розташованому в Чернівецькій області, стартує створення індустріального парку під назвою «Фруктова індустрія». Його загальна площа перевищить 10 гектарів, забезпечуючи регіон близько 540 нових робочих місць Про це повідомило Мінекономіки.

Ключові інвестори та спеціалізація

Ініціатором виступило ТОВ «Фруктова індустрія», спеціалізацією якого є переробка плодово-ягідної продукції, заморозка, сублімація, а також впровадження альтернативної енергетики і наукова діяльність у сфері ІТ.

Капіталовкладення та фінансування

На проєкт планується витратити понад 973 мільйони гривень. Зокрема:

538 мільйонів гривень надасть ТОВ «Інтерджус Буковина»;

216 мільйонів гривень вкладатиме ініціатор;

решта коштів надійде від учасників проєкту та з держбюджету.

Запуск парку не вимагатиме бюджетних витрат, проте можлива підтримка інфраструктурного розвитку.

Проєкт спрямований на підвищення регіонального потенціалу у сфері переробки продукції з доданою вартістю.

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