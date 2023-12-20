У Черкасах навчальний заклад збирав «благодійні внески», які витрачали на себе директор і працівники — Finance.ua

У Черкасах навчальний заклад збирав «благодійні внески», які витрачали на себе директор і працівники Сьогодні 08:35 — Кримінал

У Черкасах навчальний заклад збирав «благодійні внески», які витрачали на себе директор і працівники

Директор одного з державних навчальних закладів в Черкасах організував злочинну групу та використовував необліковані готівкові кошти закладу на власні потреби.

Обвинувальний акт скеровано до суду стосовно трьох жителів міста, повідомляє прокуратура Черкаської області

«Під керівництвом директора підлеглі працівники упродовж 2019−2023 років одержували від здобувачів освіти кошти як благодійні внески та спонсорську допомогу. Потім одержані від студентів кошти, поза офіційним обліком, витрачали на різні потреби, у тому числі на особисті», — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що посадові особи спричинили матеріальних збитків державному навчальному закладу на загальну суму понад 360 тисяч гривень.

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У разі доведення вини членам злочинної групи загрожує утримання у в’язниці від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн до 17 000 грн).

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Укрінформ За матеріалами:

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