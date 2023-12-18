$450 за іспит і додаткові педалі: у київських автошколах виявили шахрайську схему — Finance.ua

$450 за іспит і додаткові педалі: у київських автошколах виявили шахрайську схему Сьогодні 16:45 — Кримінал

У Києві правоохоронці викрили схему фальсифікації результатів іспитів на право керування транспортним засобом.

Про це Київська міська прокуратура повідомила у Фейсбуці

Учасниками протиправної схеми виявилися троє працівників приватних автошкіл та співробітник одного з територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ.

Фото: Київська міська прокуратура

Слідством встановлено, що зловмисники за грошову винагороду пропонували слухачам автошколи демонструвати високі навички водіння під час практичного іспиту.

Для здійснення протиправної діяльності фігуранти облаштували навчальні машини додатковими педалями акселератора. У результаті інструктори мали можливість самостійно керувати автомобілем. Тим часом майбутні водії лише крутили кермо, а в разі необхідності імітували перемикання коробки передач і за командою вмикали сигнали повороту.

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Адміністратор територіального сервісного центру зі свого боку «не помічав» порушень та в підсумку виставляв позитивну оцінку.

Вартість «послуги» ділків становила 450 доларів з особи.

Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці затримали учасників схеми «на гарячому» під час одержання чергової «оплати».

Трьом працівникам приватних автошкіл оголошена підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 27 (підбурювання до вчинення кримінального правопорушення);

ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення кримінального правопорушення);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Адміністратору сервісного центу МВС інкримінується службове підроблення (ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Укрінформ За матеріалами:

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