У Чехії змінять умови проживання для українців — Finance.ua

У Чехії змінять умови проживання для українців Сьогодні 17:34 — Світ

У Чехії змінять умови проживання для українців

У Чехії планують змінити умови для українських біженців. Безкоштовне проживання у готелях, гуртожитках та пансіонатах пропонують обмежити 5 місяцями.

Що робити українцям після цього строку — розповіли в proukrainu.blesk.cz

У чому полягають зміни до законодавства

У Чехії готують чергові поправки до закону про прийом українців «Lex Ukrajina». Міністерство праці пропонує запровадити зміни строків проживання з квітня 2023 року.

Йдеться про те, що українці, які отримали тимчасовий захист у країні, зможуть безкоштовно жити в екстреному житлі для біженців — гуртожитках, пансіонатах, готелях, квартирах від організацій — максимум 150 днів. Якщо біженець відмовиться від запропонованого житла або залишить його більше ніж на 5 днів, це вважатиметься закінченням максимального строку перебування.

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Зазначається, що у Чехії в екстрених приміщеннях проживає 70 тисяч українських біженців. Держава виділяє компенсацію у 300-350 крон (500-575 гривень) на добу.

Через 5 місяців українцям запропонують оплачувати своє перебування чи переїхати.

Мета такого підходу — звільнити місця для інших малозабезпечених людей та мотивувати біженців працювати. Держава оплачуватиме проживання для батьків з дітьми до 4 років, людей віком від 65 років та людей з інвалідністю.

Українцям залишать варіант проживання у квартирах

Українські біженці, як і раніше, отримуватимуть допомогу на проживання у квартирі від центру зайнятості. Ті, хто безкоштовно приймають біженців у власному будинку чи квартирі, також отримають солідарну допомогу.

Чиновники пропонують новий вид допомоги при самостійному проживанні у квартирі. Додаткові кошти платитимуть не лише приватним орендодавцям, а й компаніям чи організаціям. Розмір цієї допомоги уряд має встановити окремою ухвалою.

Загалом пропозиція викликала критику в деяких міністерствах та владі регіонів. Адже на ринку нерухомості критично не вистачає вільних квартир, куди біженці могли б переселитися із гуртожитків.

За даними Конфедерації спілок роботодавців та підприємців, якщо тисячі людей почнуть шукати квартири одночасно, це може вплинути на ціни.

«Практично неможливо, щоб десятки тисяч біженців із безкоштовних будинків для екстреного розміщення за кілька місяців змогли знайти орендоване житло», — зазначили у Міністерстві внутрішніх справ.

За словами омбудсмена, пропозиція Мінпраці — повністю «соціально нестерпна», адже запропоновані зміни можуть призвести до колапсу системи захисту біженців, торгівлі людьми, зростання бідності та експлуатації.

Владу регіонів не влаштовує відсутність даних про величину доплати і те, що солідарна допомога та новий вид допомоги повинні виплачуватись незалежно від доходу чи майна біженців і без обмеження часу.

Проєкт ще обговорюватиметься в уряді. Для того щоб закон набув чинності, його має схвалити парламент і підписати президент.

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