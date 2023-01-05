Названо найкращі для життя міста Чехії — Finance.ua

Названо найкращі для життя міста Чехії Сьогодні 19:09

Ржичани (Říčany) — найкращий за якістю життя населений пункт Чехії у 2022 році. Такого висновку дійшли автори дослідження, проведеного в 206 найбільших чеських містах та селищах консалтинговою компанією Deloitte та проектом «Obce v datech», пише vinegret.cz

Кожен із населених пунктів оцінювався за 30 критеріями на підставі офіційної статистики. Серед них середня очікувана тривалість життя, загальний приріст населення, рівень злочинності, аварійність на дорогах, кількість працюючих лікарів, наявність умов для сталого розвитку, чистота довкілля, рівень безробіття, розмір медіанної зарплати, кількість фірм та приватних підприємців, кількість шкіл та дитячих садків, доступність дозвілля, кількість ресторанів, банкоматів, аптек та інших послуг.

Місто Ржичани, розташоване в Середньочеському краї (район Прага-Схід), завоювало «золото» вп’яте поспіль. Аналітики відзначили низьке безробіття, доступність медичної допомоги для дітей, якісні школи, безпеку, добрий рівень оплати праці.

На другому місці рейтингу розмістилася Прага, на третьому — Брандис-над-Лабем (Brandýs nad Labem).

Проект ставить за мету за допомогою аналізу великого обсягу статистичних даних (Big Data) допомагати муніципалітетам виявляти реальні проблеми управління та розподілу коштів, щоб усувати недоробки для підвищення якості життя. Дослідження також хоче дати людям, які замислилися про переїзд, можливість дізнатися про рівень життя інших містах республіки.

Десять найкращих міст Чехії за якістю життя у 2022 році:

1) Říčany.

2) Praha.

3) Brandýs nad Labem (Stará Boleslav).

4) Hustopeče.

5) Černošice.

6) Židlochovice.

7) Slavkov u Brna.

8) Rosice.

9) Brno.

10) Třeboň.

Останні місця у списку зайняли міста Устецького та Моравсько-Сілезького краю — Мост, Карвіна, Литвинов та Орлова. Повну версію рейтингу з детальними результатами по кожному місту можна переглянути тут

uamedia За матеріалами:

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