У Чехії зараз рекордно дорога іпотека — Finance.ua
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У Чехії зараз рекордно дорога іпотека

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У грудні 2022 року зафіксовано чергове збільшення відсоткових ставок за іпотечними кредитами у Чехії. Їхній рівень нині найвищий за останні 20 років — 5,98%.
Це на дві соті відсоткового пункту більше, ніж у листопаді, свідчать дані Чеської банківської асоціації.
2022-го банки та будівельні каси надали жителям Чехії іпотечні кредити на загальну суму в 197 млрд крон (8,1 млрд євро), що на 64% менше, ніж роком раніше. Поліпшення ситуації найближчим часом економісти не прогнозують

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
uamedia
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