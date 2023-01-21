У Чехії зараз рекордно дорога іпотека — Finance.ua

У Чехії зараз рекордно дорога іпотека
У грудні 2022 року зафіксовано чергове збільшення відсоткових ставок за іпотечними кредитами у Чехії. Їхній рівень нині найвищий за останні 20 років — 5,98%.
Це на дві соті відсоткового пункту більше, ніж у листопаді, свідчать дані Чеської банківської асоціації.
2022-го банки та будівельні каси надали жителям Чехії іпотечні кредити на загальну суму в 197 млрд крон (8,1 млрд євро), що на 64% менше, ніж роком раніше. Поліпшення ситуації найближчим часом економісти не прогнозують
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