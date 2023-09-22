У Чехії впали продажі квартир — Finance.ua

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У Чехії впали продажі квартир

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У Чехії впали продажі квартир
У Чехії впали продажі квартир, Фото: respect.kharkov.ua
Через погану економічну ситуацію в країні та зниження купівельної спроможності населення будівельні компанії Чехії відкладають реалізацію проектів як приватних, так і державних. Продаж квартир впав на 60%, стверджують місцеві забудовники.
«Багато будівельних компаній живуть за рахунок контрактів минулого, хоча самі цього і не визнають. Часи змінилися. Замовлень мало», — заявив на «Саміті розвитку будівництва» Душан Куновський, голова правління будівельної компанії Central Group.
«Помітне падіння попиту, за рік падіння продажів квартир у нашій країні становило майже 60%. Це пов’язано і з тим, що у нас найдорожчі кредити та іпотека за останні 15 років», — наголосив представник фірми.
Павло Климент, партнер консалтингової компанії KPMG, підтвердив, що без змін на фінансових ринках пожвавлення не варто очікувати. «Поки не відбудеться корекція процентних ставок у бік зниження, ми не побачимо істотних змін на ринку», — вважає він.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
uamedia
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