У Чехії один із найнижчих рівнів безробіття в ЄС — Finance.ua
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У Чехії один із найнижчих рівнів безробіття в ЄС

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Рівень безробіття у Європейському союзі у червні залишився на травневому показнику 5,9%, повідомило у вівторок Європейське статистичне управління Eurostat.
Найнижче безробіття в Мальті (2,6%). За нею йдуть Чеська Республіка та Польща, обидві зі значенням 2,7%.
Проте, дані Eurostat показали значне зростання безробіття в Чеській Республіці серед молоді. У категорії до 25 років вона збільшилася з травневих 9,5% до червневих 13,7%. У річному порівнянні рівень безробіття серед молодих людей у Чехії збільшився практично вдвічі з 7,2%.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
uamedia
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