У Чехії один із найнижчих рівнів безробіття в ЄС — Finance.ua

У Чехії один із найнижчих рівнів безробіття в ЄС Сьогодні 19:03

Рівень безробіття у Європейському союзі у червні залишився на травневому показнику 5,9%, повідомило у вівторок Європейське статистичне управління Eurostat.

Найнижче безробіття в Мальті (2,6%). За нею йдуть Чеська Республіка та Польща, обидві зі значенням 2,7%.

Проте, дані Eurostat показали значне зростання безробіття в Чеській Республіці серед молоді. У категорії до 25 років вона збільшилася з травневих 9,5% до червневих 13,7%. У річному порівнянні рівень безробіття серед молодих людей у Чехії збільшився практично вдвічі з 7,2%.

uamedia За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.