У Чехії біженцям видадуть кошти на літній відпочинок дітей — подробиці — Finance.ua

У Чехії біженцям видадуть кошти на літній відпочинок дітей — подробиці
Українцям у Чехії продовжують допомагати — напередодні літніх канікул біженці можуть отримати кошти на відпочинок дітей. Так, Чеська Рада у справах дітей та молоді запускає новий грант у рамках проєкту «Даруємо гуртки дітям».
Як розповідають на сайті проєкту, сума допомоги становить 1000 чеських крон. Її можна використати на оплату путівки у літньому, денному або спортивному таборі, участі у шкільних екскурсіях та іншому дозвіллі.
Подати заявку на допомогу можна до 15 червня.
Загалом буде розподілено 500 тис. крон. Їх перерахують чеським родинам, які опинилися у скрутному матеріальному становищі та отримують допомогу на дітей, а також сім’ям українських біженців, які виховують дітей від 3 до 18 років та проживають в Чеській Республіці на підставі «Víza za účelem strpění» або «Víza za účelem dočasné ochrany».
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Як отримати виплату
Щоб отримати допомогу, необхідно зареєсруватися в системі «Активне місто», уточнити свої дані, обрати доступні варіанти у вашому регіоні, дізнатися про наявність вільних місць та домовитися про прийом вашої дитини.
Після цього можна подати запит на допомогу, прикріпити необхіднідокументи та обрати організацію, в яку треба перерахувати кошти.
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