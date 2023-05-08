У Чехії біженцям видадуть кошти на літній відпочинок дітей — подробиці — Finance.ua

У Чехії біженцям видадуть кошти на літній відпочинок дітей — подробиці Сьогодні 10:33 — Особисті фінанси

У Чехії біженцям видадуть кошти на літній відпочинок дітей — подробиці

Українцям у Чехії продовжують допомагати — напередодні літніх канікул біженці можуть отримати кошти на відпочинок дітей. Так, Чеська Рада у справах дітей та молоді запускає новий грант у рамках проєкту «Даруємо гуртки дітям».

сума допомоги становить 1000 чеських крон. Її можна використати на оплату путівки у літньому, денному або спортивному таборі, участі у шкільних екскурсіях та іншому дозвіллі. Як розповідають на сайті проєкту,Її можна використати на оплату путівки у літньому, денному або спортивному таборі, участі у шкільних екскурсіях та іншому дозвіллі.

Подати заявку на допомогу можна до 15 червня.

Загалом буде розподілено 500 тис. крон. Їх перерахують чеським родинам, які опинилися у скрутному матеріальному становищі та отримують допомогу на дітей, а також сім’ям українських біженців, які виховують дітей від 3 до 18 років та проживають в Чеській Республіці на підставі «Víza za účelem strpění» або «Víza za účelem dočasné ochrany».

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Як отримати виплату

Щоб отримати допомогу, необхідно зареєсруватися в системі «Активне місто», уточнити свої дані, обрати доступні варіанти у вашому регіоні, дізнатися про наявність вільних місць та домовитися про прийом вашої дитини.

Після цього можна подати запит на допомогу, прикріпити необхіднідокументи та обрати організацію, в яку треба перерахувати кошти.

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