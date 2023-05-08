У Чехії біженцям видадуть кошти на літній відпочинок дітей — подробиці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Чехії біженцям видадуть кошти на літній відпочинок дітей — подробиці

Особисті фінанси
44
У Чехії біженцям видадуть кошти на літній відпочинок дітей — подробиці
У Чехії біженцям видадуть кошти на літній відпочинок дітей — подробиці
Українцям у Чехії продовжують допомагати — напередодні літніх канікул біженці можуть отримати кошти на відпочинок дітей. Так, Чеська Рада у справах дітей та молоді запускає новий грант у рамках проєкту «Даруємо гуртки дітям».
Як розповідають на сайті проєкту, сума допомоги становить 1000 чеських крон. Її можна використати на оплату путівки у літньому, денному або спортивному таборі, участі у шкільних екскурсіях та іншому дозвіллі.
Подати заявку на допомогу можна до 15 червня.
Загалом буде розподілено 500 тис. крон. Їх перерахують чеським родинам, які опинилися у скрутному матеріальному становищі та отримують допомогу на дітей, а також сім’ям українських біженців, які виховують дітей від 3 до 18 років та проживають в Чеській Республіці на підставі «Víza za účelem strpění» або «Víza za účelem dočasné ochrany».
Читайте також

Як отримати виплату

Щоб отримати допомогу, необхідно зареєсруватися в системі «Активне місто», уточнити свої дані, обрати доступні варіанти у вашому регіоні, дізнатися про наявність вільних місць та домовитися про прийом вашої дитини.
Після цього можна подати запит на допомогу, прикріпити необхіднідокументи та обрати організацію, в яку треба перерахувати кошти.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
donbas24.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.