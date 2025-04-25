У ChatGPT з’явилась «полегшена» версія Deep Research — Finance.ua

У ChatGPT з’явилась «полегшена» версія Deep Research Сьогодні 20:31 — Технології&Авто

У ChatGPT з’явилась «полегшена» версія Deep Research

Компанія OpenAI представила нову «полегшену» версію свого інструмента Deep Research в чатботі ChatGPT.

Про це йдеться в повідомленні OpenAI у соцмережі X.

Вона вже доступна для користувачів тарифних планів ChatGPT Plus, Team, Pro, а також і для безкоштовних користувачів ChatGPT. З наступного тижня функція стане доступною для користувачів корпоративного та освітнього тарифів із такими ж лімітами, як у плану Team.

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Новий функціонал працює на базі моделі o4-mini — спрощеного варіанту моделі, яка лежить в основі повноцінного інструмента глибокого дослідження. За словами OpenAI, «полегшена» версія менш потужна, однак значно дешевша в обслуговуванні, що дозволить компанії збільшити ліміти використання.

Як повідомляє компанія, відповіді зазвичай будуть коротшими, але збережуть глибину та якість. OpenAI також зазначила, що після досягнення лімітів на використання повної версії інструмента, запити автоматично оброблятиме «полегшена».

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Останнім часом з’явилася велика кількість інструментів глибокого дослідження в різних чат-ботах, включаючи Gemini від Google, Copilot від Microsoft та Grok від xAI.

В основі таких сервісів лежать моделі з розвиненим логічним мисленням і самоперевіркою фактів — ключовими навичками для проведення якісного дослідження.

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