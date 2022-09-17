У бюджеті-2023 "друк" гривні Нацбанком не передбачено – Марченко — Finance.ua
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У бюджеті-2023 "друк" гривні Нацбанком не передбачено – Марченко

Особисті фінанси
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У бюджеті-2023 "друк" гривні Нацбанком не передбачено – Марченко
У бюджеті-2023 "друк" гривні Нацбанком не передбачено – Марченко
Бюджетом на 2023 рік не передбачене пряме фінансування потреб уряду Національним банком шляхом викуп облігацій внутрішньої держпозики.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.
«Така опція є. Але якщо ми зможемо гарантовано отримати 38 млрд дол. від наших партнерів, зловживати гіперінфляцію та іншими чинниками, залазити в кишені українців через викуп облігацій Нацбанком, через інші ризики — девальвації та гіперінфляції — ми не будемо», — сказав він.
При цьому, зауважив міністр, така опція існує.

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«Цього року ми нею користуємося, тому що складна ситуація. Звичайно, будемо дивитися, як ми зможемо обійтися без цього», — додав Марченко.
Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наступного року Україна потребує 38 млрд доларів для покриття дефіциту бюджету, таку суму планують покрити завдяки допомоги від міжнародних партнерів — США, ЄС та МВФ.
При цьому, додав Шмигаль, Україна має «подушку безпеки» у вигляді військових облігацій на випадок, якщо будуть розриви між траншами від партнерів чи на екстрені випадки.
НБУ від початку великої війни провів емісію 315 млрд грн. Попри домовленість з урядом про емісію в межах 30 млрд грн на місяць, у червні НБУ мусив суттєво перевищити «стелю» і викупити облігацій на понад 100 млрд грн через відсутність достатніх обсягів міжнародної допомоги. У липні-серпні обсяги повернулися до 30 млрд грн.

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За матеріалами:
Обозреватель
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