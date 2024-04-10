У Британії вперше поміняли монарха на банкнотах — Finance.ua

У Британії вперше поміняли монарха на банкнотах Сьогодні 18:00 — Світ

У Британії вперше поміняли монарха на банкнотах

9 квітня представники банку Англії подарували королю Чарльзу ІІІ перші банкноти із його зображенням. Вони ввійдуть в обіг уже цього літа.

Про це йдеться на сторінці The Royal Family у Facebook.

Це купюри номіналом 5 та 10 фунтів стерлінгів. Нові гроші ввійдуть у обіг 5 червня.

Зазначається, що це вперше банк «змінив імідж» монарха на банкноті, адже королева Єлизавета II стала першою, хто з’явилася на купюрах банку Англії у 1960 році.

«Банкноти з портретом Її покійної Величності королеви Єлизавети II залишаться законним платіжним засобом і будуть циркулювати разом із банкнотами короля Чарльза III. Нові банкноти друкуватимуться лише для того, щоб замінити зношені банкноти та задовольнити будь-яке загальне зростання попиту на банкноти. Наш підхід відповідає рекомендаціям королівської сім'ї, щоб мінімізувати екологічні та фінансові наслідки цих змін», — йдеться в офіційному повідомленні Банку Англії.

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