У Британії вперше поміняли монарха на банкнотах — Finance.ua

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У Британії вперше поміняли монарха на банкнотах

Світ
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У Британії вперше поміняли монарха на банкнотах
У Британії вперше поміняли монарха на банкнотах
9 квітня представники банку Англії подарували королю Чарльзу ІІІ перші банкноти із його зображенням. Вони ввійдуть в обіг уже цього літа.
Про це йдеться на сторінці The Royal Family у Facebook.
Це купюри номіналом 5 та 10 фунтів стерлінгів. Нові гроші ввійдуть у обіг 5 червня.
Зазначається, що це вперше банк «змінив імідж» монарха на банкноті, адже королева Єлизавета II стала першою, хто з’явилася на купюрах банку Англії у 1960 році.
У Британії вперше поміняли монарха на банкнотах
«Банкноти з портретом Її покійної Величності королеви Єлизавети II залишаться законним платіжним засобом і будуть циркулювати разом із банкнотами короля Чарльза III. Нові банкноти друкуватимуться лише для того, щоб замінити зношені банкноти та задовольнити будь-яке загальне зростання попиту на банкноти. Наш підхід відповідає рекомендаціям королівської сім'ї, щоб мінімізувати екологічні та фінансові наслідки цих змін», — йдеться в офіційному повідомленні Банку Англії.
За матеріалами:
Espreso.tv
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