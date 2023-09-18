У Британії продають квартири за 1 фунт — Finance.ua

У Британії продають квартири за 1 фунт Сьогодні 18:35 — Нерухомість

У Британії продають квартири за 1 фунт

У Корнуоллі розпродають квартири другої категорії лише за 1 фунт стерлінгів. Хоч їхня справжня вартість становить 640 тисяч фунтів, пише видання Mirror

Рада Корнуолла погодилася на продаж 11 квартир в прибережному місті Лоо за 1 фунт. Таке рішення вона ухвалила після того, як земельний фонд Three Seas Community Land Trust запропонував провести їхню реконструкцію за грантове фінансування в розмірі 1 мільйон фунтів.

У Конуоллі майже немає доступного житла

Члени ради сподіваються, що це допоможе уникнути високих витрат на технічне обслуговування та дасть можливість місцевим мати доступне житло в Лоо.

Заступник голови Ради Корнуолла, сказав, що продаж на відкритому ринку, ймовірно, призвів би до «втрати доступного житла в Лоо». Адже в цьому містечку багато помешкань здають в оренду відпочивальникам. Це і є причиною нестачі доступного житла.

«Програма реконструкції під керівництвом громади забезпечить використання квартир для забезпечення доступним житлом», — додав заступник.

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Відомо, що у 2021 році будівлю North Road визнали «фінансово нежиттєздатною» та «надлишковою». Тоді ж земельний фонд Three Seas Community Land Trust втрутився з пропозицією провести повну реконструкцію об'єктів за грантове фінансування.

Подібну схему запустила Рада Сток-он-Трента ще в 2015 році, але всі зацікавлені повинні були погодитися залишитися в новому помешканні щонайменше на п’ять років, бути працевлаштованим і мати сімейний дохід від 18 до 25 тисяч фунтів стерлінгів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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