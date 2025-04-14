У Британії порахували, що довгострокова інфляція має вплинути на російську «оборонку» — Finance.ua

У Британії порахували, що довгострокова інфляція має вплинути на російську «оборонку» Сьогодні 19:26

Розвідка Великої Британії проаналізувала стан російської економіки у перспективі підтримання високих витрат на оборону. Огляд Міноборони Британії був оприлюднений 12 квітня.

У відомстві відзначили, що 21 березня 2025 року Центральний банк росії (ЦБ рф) вирішив зберегти ключову процентну ставку на рівні 21%, і нагадали, що процентні ставки перебувають на найвищому рівні за останні 20 років, порівняно з довоєнною процентною ставкою у 8,5% у січні 2022 року.

«Поки процентні ставки залишаються високими, кількість корпоративних банкрутств у Росії, найімовірніше, зростатиме», — йдеться в огляді.

У листопаді 2024 року рубль знецінився до найнижчого рівня з початку вторгнення росії в Україну в 2022 році (114 за долар США). З того часу рубль зміцнився до максимуму 81 за долар США в березні 2025 року.

«Посилення рубля, найімовірніше, призведе до скорочення федеральних доходів від нафти і газу в рублевому еквіваленті, що посилить тиск на федеральний дефіцит», — зазначають у Міноборони Британії.

Однак, попри зміцнення рубля, інфляція продовжує зростати. У лютому 2025 року інфляція зросла до 10,1% з 8,5% у жовтні 2024 року, коли було запроваджено облікову ставку на рівні 21%.

«Дефіцит робочої сили, а також високі державні витрати майже напевно означають, що інфляція залишатиметься вищою за цільовий показник ЦБ РФ у 4 відсотки до 2025 року. Довгостроковий інфляційний тиск, найімовірніше, посилить тиск на здатність Росії підтримувати високі витрати на оборону», — йдеться в огляді.

У попередньому огляді британської розвідки йшлося про те, що просування російських окупаційних військ в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а кількість атак зменшувалась.

borgexpert За матеріалами:

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