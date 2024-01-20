У браузері Chrome на смартфонах з’явилася озвучка сайтів — Finance.ua

У браузері Chrome на смартфонах з’явилася озвучка сайтів Сьогодні 23:30 — Технології&Авто

У браузері Chrome на смартфонах з’явилася озвучка сайтів

Розробники браузера Google Chrome порадували користувачів мобільних пристроїв новою функцією. Вона дозволяє озвучити вміст тієї чи іншої веб-сторінки вголос за допомогою нейромереж.

Про це пише 9to5google.

Поки що нововведення є лише в мобільній версії Chrome для Android. За замовчуванням його відключено, тому активувати його потрібно вручну:

Запустіть Chrome на Android-девайсі. В адресному рядку введіть «chrome://flags/#read-aloud» без лапок. Після перезавантаження браузера в меню під трьома крапками з’явиться пункт Listen to this page «Прослухати цю сторінку».

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Користувач може озвучити текст і заблокувати смартфон — запис при цьому не припиниться. Там же можна налаштувати швидкість відтворення (від 0,5x до 4x), перемотувати запис або змінювати голос озвучення з чоловічого на жіночий і навпаки.

Користувачам iOS функція озвучування тексту доступна в рідному браузері Safari — вона активується, якщо натиснути на значок «аА» в лівому нижньому кутку і вибрати «Слухати сторінку».

Раніше в 2024 році, з метою посилення приватності користувачів, Google впровадила нову функцію для швидкого очищення історії в мобільній версії Chrome. Стане в пригоді, якщо забули включити режим «інкогніто».

УНІАН За матеріалами:

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