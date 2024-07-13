У «Блокнот» від Microsoft зʼявилися перевірка орфографії та автозаміна — Finance.ua
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У «Блокнот» від Microsoft зʼявилися перевірка орфографії та автозаміна

Технології&Авто
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У «Блокнот» від Microsoft зʼявилися перевірка орфографії та автозаміна
У «Блокнот» від Microsoft зʼявилися перевірка орфографії та автозаміна
Користувачі операційної системи Windows 11 тепер мають функцію перевірки орфографії та автозаміни слів у текстовому редакторі «Блокнот» (Notepad).
Про це повідомляє видання The Verge.
Microsoft у «Блокноті» дублює функцію, яка є в редакторі Microsoft Word. Візуально вона майже така сама, як Word або Edge — виділяються слова з помилками, з червоним підкресленням, щоб чітко показати помилки.
Фото: The Verge
Фото: The Verge
Редактор Word отримав функцію перевірки орфографії в 1985 році, коли він спочатку був відомий як Multi-Tool Word для систем Xenix і MS-DOS.
У 1983 році «Блокнот» був створений, як урізана версія Word, але зі значно меншим функціоналом. І от тепер, через 40 років, перевірку орфографії та автозаміну додали в Notepad.

Чому оновлюють «Блокнот»

Microsoft поступово додає все більше і більше функцій до «Блокноту», оскільки компанія перестає підтримувати програму-аналог WordPad, яку поступово виводять з ОС.
На сьогодні «Блокнот» вже має підрахунок символів, темний режим, вкладки та інтеграцію з інструментом штучного інтелекту Copilot.
За матеріалами:
theБабель
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