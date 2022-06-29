У білорусі продають крадені в Україні черешні та помідори — Finance.ua

У білорусі продають крадені в Україні черешні та помідори Вчора 16:51

На ринках у білорусі з’явилися мелітопольські вишні та херсонські помідори. Їх вивезли з України російські окупанти. Можливо, це роблять з пропагандистською метою.

У Мережі опублікували фото помідорів, які російські загарбники вкрали у фермерів у окупованому Херсоні. Овочі виявили на прилавках одного з ярмарків, що неподалік Мінська.

«Довго чекати не довелося. Невже білоруси купуватимуть?» — пишуть у соцмережах. Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що на білоруських ринках з’явилася і мелітопольська черешня. Її привезли «хлопці з Чечні».

«У деяких містах білорусії на місцевих ринках з’явилася мелітопольська черешня та херсонські помідори. Цікаво, що продукцію з окупованих українських територій привезли не кримчани, а браві хлопці з Чечні», — пишуть у мережі.

Зазначається, що «ефективність такої логістики незрозуміла». Можливо, це роблять з пропагандистською метою.

agronews За матеріалами:

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