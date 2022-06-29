У білорусі продають крадені в Україні черешні та помідори — Finance.ua

У білорусі продають крадені в Україні черешні та помідори
На ринках у білорусі з’явилися мелітопольські вишні та херсонські помідори. Їх вивезли з України російські окупанти. Можливо, це роблять з пропагандистською метою.
У Мережі опублікували фото помідорів, які російські загарбники вкрали у фермерів у окупованому Херсоні. Овочі виявили на прилавках одного з ярмарків, що неподалік Мінська.
«Довго чекати не довелося. Невже білоруси купуватимуть?» — пишуть у соцмережах. Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що на білоруських ринках з’явилася і мелітопольська черешня. Її привезли «хлопці з Чечні».
«У деяких містах білорусії на місцевих ринках з’явилася мелітопольська черешня та херсонські помідори. Цікаво, що продукцію з окупованих українських територій привезли не кримчани, а браві хлопці з Чечні», — пишуть у мережі.
Зазначається, що «ефективність такої логістики незрозуміла». Можливо, це роблять з пропагандистською метою.
Поділитися новиною