У Білорусі помічені російські вагони з зерном — Finance.ua
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У Білорусі помічені російські вагони з зерном

Казна та Політика
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Білорусь пропускає через свою територію російські вагони-зерновози. Кінцевою точкою їхнього маршруту можуть бути як білоруські зерносховища, так і російський Калінінград.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи «Беларускі Гаюн».
«Вперше російські вагони з зерном були помічені ще 23 травня у Гомелі, згодом їх почали помічати досить часто на залізничній станції «Гомель-пасажирський», — йдеться у повідомленні групи в Telegram-каналі.
Крім того:
  • 9 червня близько 11:00 через залізничну станцію «Озерище» у бік Борисова проїхав поїзд із понад 20 вагонами з написом «зерно», мінімум на одному з них був і напис «Співдружність Балттранс» (ця компанія є найбільшим оператором хоперів-зерновозів у росії);
  • 3 липня о 08:00 через Жлобин (Гомельська область) рухався ешелон із зерном у бік Світлогорська. У тому складі були не лише вагони-зерновози, а й звичайні товарні вагони, причому всі з маркуванням РЖД;
  • 9 липня в районі 20:00 у «відстійнику» (стоянці) на залізничній станції «Орша-Центральна» знову зафіксовано російські вагони із зерном. На них також був напис «зерно», а й приписка «Калининград».
«Точно сказати звідки, куди і з якою метою перевозилося зерно — поки не вбачається можливим. Швидше за все, частина з описаних ешелонів дійсно їхала до Калінінграда через Білорусь, але все ще не можна відкидати, що могло бути і перевезення краденого українського зерна на білоруські зерносховища» , - уточнюють у «Беларускі Гаюн».
За матеріалами:
РБК-Україна
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