У безпілотниках Shahed виявлено понад півсотні європейських компонентів, — The Guardian — Finance.ua
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У безпілотниках Shahed виявлено понад півсотні європейських компонентів, — The Guardian

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У безпілотниках Shahed виявлено понад півсотні європейських компонентів, — The Guardian
У безпілотниках Shahed виявлено понад півсотні європейських компонентів, — The Guardian
Безпілотники Shahed, якими росія атакує Україну, містять понад 50 європейських електричних компонентів. Як повідомляє Guardian, про це йдеться в секретному звіті, наданому Україною своїм західним союзникам.
Згідно з звітом, у безпілотнику Shahed-131 було виявлено 52 електричні компоненти виробництва західних компаній, а в моделі Shahed-136 — 57.
П’ять європейських компаній, включаючи польську філію британської транснаціональної корпорації, названо початковими виробниками виявлених компонентів.
«Серед виробників є компанії зі штаб-квартирами у країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі», — стверджується у звіті.
У той же час, зазначається, що немає жодних свідчень про будь-які порушення з боку західних компаній, компоненти яких були виявлені в дронах.
«Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і переважно використовує доступні комерційні комплектуючі, постачання яких погано або взагалі не контролюються», — йдеться у доповіді. Зазначається, що, згідно з митною інформацією, «майже весь імпорт до Ірану надходить з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Ріки».

Іранські безпілотники та дрони-камікадзе в Україні

За матеріалами:
УНІАН
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