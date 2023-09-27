У безпілотниках Shahed виявлено понад півсотні європейських компонентів, — The Guardian Сьогодні 14:34

У безпілотниках Shahed виявлено понад півсотні європейських компонентів, — The Guardian

Безпілотники Shahed, якими росія атакує Україну, містять понад 50 європейських електричних компонентів. Як повідомляє Guardian, про це йдеться в секретному звіті, наданому Україною своїм західним союзникам.

Згідно з звітом, у безпілотнику Shahed-131 було виявлено 52 електричні компоненти виробництва західних компаній, а в моделі Shahed-136 — 57.

П’ять європейських компаній, включаючи польську філію британської транснаціональної корпорації, названо початковими виробниками виявлених компонентів.

«Серед виробників є компанії зі штаб-квартирами у країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі», — стверджується у звіті.

У той же час, зазначається, що немає жодних свідчень про будь-які порушення з боку західних компаній, компоненти яких були виявлені в дронах.

«Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і переважно використовує доступні комерційні комплектуючі, постачання яких погано або взагалі не контролюються», — йдеться у доповіді. Зазначається, що, згідно з митною інформацією, «майже весь імпорт до Ірану надходить з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Ріки».

УНІАН За матеріалами:

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