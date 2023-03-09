У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця — Finance.ua

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У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця

Технології&Авто
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У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця
У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця
З березня Mercedes пропонує своїм клієнтам у Німеччині новий спосіб оплати в автомобілі. Завдяки новому цифровому сервісу Mercedes pay+ власники EQS, EQE, S-Class, C-Class та GLC можуть здійснювати платежі за допомогою сканера відбитків пальців у своєму авто. Про це повідомляє MotoriOnline.
Нова двофакторна біометрична система автентифікації замінює використання PIN-коду або смартфона для здійснення платежів.
Додатковий рівень безпеки для захисту платіжних даних забезпечують Visa Delegated Authentication та Cloud Token Framework.

Подробиці

Клієнти можуть використовувати вбудовані платежі в автомобілі для оплати цифрових послуг. Через інформаційно-розважальну систему MBUX можна активувати ці цифрові послуги та підписатися на них, а також авторизувати транзакцію за допомогою відбитка пальця.
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Доступні послуги включають програми для підключення, які управляють функціями комфорту автомобіля, оновлення програмного забезпечення, розширені навігаційні послуги та багато іншого.
Крім того, у магазині Mercedes me Store можна розблокувати попередньо встановлені апаратні компоненти за допомогою відбитка пальця.
Також система буде розповсюджена і на інші послуги, наприклад на заправку.
Зараз водії Mercedes у Німеччині та інших країнах вже можуть оплачувати заправку безпосередньо з автомобіля через додаток Mercedes me або через систему MBUX за допомогою PIN-коду.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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