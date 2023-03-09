У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця — Finance.ua

У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця Сьогодні 21:31 — Технології&Авто

У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця

З березня Mercedes пропонує своїм клієнтам у Німеччині новий спосіб оплати в автомобілі. Завдяки новому цифровому сервісу Mercedes pay+ власники EQS, EQE, S-Class, C-Class та GLC можуть здійснювати платежі за допомогою сканера відбитків пальців у своєму авто. Про це повідомляє MotoriOnline.

Нова двофакторна біометрична система автентифікації замінює використання PIN-коду або смартфона для здійснення платежів.

Додатковий рівень безпеки для захисту платіжних даних забезпечують Visa Delegated Authentication та Cloud Token Framework.

Подробиці

Клієнти можуть використовувати вбудовані платежі в автомобілі для оплати цифрових послуг. Через інформаційно-розважальну систему MBUX можна активувати ці цифрові послуги та підписатися на них, а також авторизувати транзакцію за допомогою відбитка пальця.

Доступні послуги включають програми для підключення, які управляють функціями комфорту автомобіля, оновлення програмного забезпечення, розширені навігаційні послуги та багато іншого.

Крім того, у магазині Mercedes me Store можна розблокувати попередньо встановлені апаратні компоненти за допомогою відбитка пальця.

Також система буде розповсюджена і на інші послуги, наприклад на заправку.

Зараз водії Mercedes у Німеччині та інших країнах вже можуть оплачувати заправку безпосередньо з автомобіля через додаток Mercedes me або через систему MBUX за допомогою PIN-коду.

Важливе нагадування для автовласників — Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance. Евакуація авто до СТО, аварійне відкриття дверей, заміна колеса — ці та інші послуги будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.