Майбутні автомобілі Ford зможуть «тікати» від власників, які не виплачують кредит — Finance.ua

Майбутні автомобілі Ford зможуть «тікати» від власників, які не виплачують кредит Сьогодні 06:15 — Технології&Авто

Компанія Ford опублікувала патент на систему, яка дозволить автомобілям автоматично від’їжджати від своїх власників, якщо вони прострочили платіж за транспортний засіб.

Відповідний патент опублікували на сайті Відомства з патентів та товарних знаків США.

У Ford заявили, що система дозволить автомобілю самостійно залишати власника, якщо він перестане вносити щомісячні платежі за кредитом за авто.

Попри те, що патент ще не затвердили і технологія далека від реалізації, пропозиція автоконцерну викликала шквал обговорень у мережі.

Згідно з патентом, Ford також постійно відправлятиме повідомлення про прострочення платежу на бортовий комп’ютер автомобіля, перш ніж він зможе виїхати від власника. У компанії також розглядають можливість відключення деяких функцій, наприклад кондиціонера, круїз-контролю або мультимедіа, щоб нагадати своїм клієнтам про кредитні платежі.

У патенті також зазначено, що система зможе «видавати безперервний і неприємний звук щоразу, коли власник перебуває в автомобілі».

Останнім етапом стане безпосередньо «вилучення права власності» та автоматичне повернення автомобіля кредиторам.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.