Майбутні автомобілі Ford зможуть «тікати» від власників, які не виплачують кредит — Finance.ua
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Майбутні автомобілі Ford зможуть «тікати» від власників, які не виплачують кредит

Технології&Авто
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Компанія Ford опублікувала патент на систему, яка дозволить автомобілям автоматично від’їжджати від своїх власників, якщо вони прострочили платіж за транспортний засіб.
Відповідний патент опублікували на сайті Відомства з патентів та товарних знаків США.
У Ford заявили, що система дозволить автомобілю самостійно залишати власника, якщо він перестане вносити щомісячні платежі за кредитом за авто.
Попри те, що патент ще не затвердили і технологія далека від реалізації, пропозиція автоконцерну викликала шквал обговорень у мережі.
Згідно з патентом, Ford також постійно відправлятиме повідомлення про прострочення платежу на бортовий комп’ютер автомобіля, перш ніж він зможе виїхати від власника. У компанії також розглядають можливість відключення деяких функцій, наприклад кондиціонера, круїз-контролю або мультимедіа, щоб нагадати своїм клієнтам про кредитні платежі.
У патенті також зазначено, що система зможе «видавати безперервний і неприємний звук щоразу, коли власник перебуває в автомобілі».
Останнім етапом стане безпосередньо «вилучення права власності» та автоматичне повернення автомобіля кредиторам.
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За матеріалами:
НВ
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