Майбутні автомобілі Ford зможуть «тікати» від власників, які не виплачують кредит — Finance.ua

Майбутні автомобілі Ford зможуть «тікати» від власників, які не виплачують кредит
Компанія Ford опублікувала патент на систему, яка дозволить автомобілям автоматично від’їжджати від своїх власників, якщо вони прострочили платіж за транспортний засіб.
Відповідний патент опублікували на сайті Відомства з патентів та товарних знаків США.
У Ford заявили, що система дозволить автомобілю самостійно залишати власника, якщо він перестане вносити щомісячні платежі за кредитом за авто.
Попри те, що патент ще не затвердили і технологія далека від реалізації, пропозиція автоконцерну викликала шквал обговорень у мережі.
Згідно з патентом, Ford також постійно відправлятиме повідомлення про прострочення платежу на бортовий комп’ютер автомобіля, перш ніж він зможе виїхати від власника. У компанії також розглядають можливість відключення деяких функцій, наприклад кондиціонера, круїз-контролю або мультимедіа, щоб нагадати своїм клієнтам про кредитні платежі.
У патенті також зазначено, що система зможе «видавати безперервний і неприємний звук щоразу, коли власник перебуває в автомобілі».
Останнім етапом стане безпосередньо «вилучення права власності» та автоматичне повернення автомобіля кредиторам.
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