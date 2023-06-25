У 8 містах Польщі організують літні табори для дітей з України — Finance.ua

У 8 містах Польщі організують літні табори для дітей з України Сьогодні 15:37

В програмі будуть рухливі, творчі та інтелектуальні активності, адаптовані під різні вікові групи. Участь у таборах є платною.

«Навколо світу за 10 днів» — це двотижневий денний табір для дітей з України від фундації «Незламна Україна». Табір діє у робочі дні з 9:00 до 16:00. За необхідності на місці будуть чергові вожаті з 08:00. Табір розрахований для дітей та підлітків від 6 до 18 років.

У липні табори плануються у:

Варшаві,

Кракові,

Вроцлаві,

Познані,

Лодзі,

Любліні,

Гданську,

Катовіце.

Табір проходитиме у 6 змін: перша зміна закінчується 16 червня, а наступні проходитимуть — 19 — 30 червня, 3 — 14 липня, 17 — 28 липня, 31 липня — 11 серпня та 14 — 25 серпня.

Участь у таборі є платною та складає 250 злотих з особи. У вартість включено перекус: сік та печиво. Гаряче харчування у таборі не передбачено.

Що входить до програми?

За 10 днів «подорожі» діти й підлітки відкриватимуть можливості глобального світу. В ігровій формі дізнаються про найважливіші матеріальні та культурні надбання, які дали світу різні країни — через квести, майстер-класи та завдання. Вивчатимуть українську, польську й англійську мови.

Телеканал 24 За матеріалами:

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