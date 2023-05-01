У 2035 році 30% людей пересядуть з авто на електроскутери та електровелосипеди — Finance.ua

У 2035 році 30% людей пересядуть з авто на електроскутери та електровелосипеди Сьогодні 06:47 — Технології&Авто

У 2035 році 30% людей пересядуть з авто на електроскутери та електровелосипеди

Майже третина землян за десять років готові проміняти власні автомобілі на більш екологічні засоби мікромобільності — скутери, електровелосипеди, електросамокати. Ще 46% погодяться пересісти на міський транспорт. Такі результати опитування, яке цього тижня опублікував Центр майбутньої мобільності агентства McKinsey.

Аналітики агентства досліджували регіональні тенденції в усьому світі, щоб сформулювати комплексні зміни, які можуть змінити сектор до 2035 року.

У світі сьогодні використовується 1,3 млрд транспортних засобів, і багато з них знаходяться у приватній власності. У США на 1000 жителів припадає 868 автомобілів, у Норвегії — 635, у Мексиці — 391. Хоча у Китаї наличується лише 219 автомобілів на 1000 жителів, але це все одно становить понад 300 млн автомобілів на дорогах.

Дослідження McKinsey показує, що приватні автомобілі сьогодні залишаються найпоширенішим видом транспорту.

Який транспорт переважно обирали в 2022

Громадський транспорт — 23%;

Приватні автівки — 45%;

Мікромобільність (скутери, велосипеди, у тому числі електричні та інші невеликі транспортні засоби) — 16%;

Таксі — 2%;

Обирають ходити пішки — 14%;

Роботаксі та інші нові форми транспорту — ще 1%.

Що зміниться до 2035 року

Дослідження McKinsey показує, що у наступні десять років в екосистемі мобільності можуть відбутись кардинальні зміни, і однією з головних стане зниження частки приватних авто.

В Європі вже на законодавчому рівні почалось обмеження кількості транспортних засобів на дорогах, щоб полегшити затори та зменшити викиди. В свою чергу, споживачі потроху обирають більш ефективні, екологічні і зручні варіанти транспорту.

Читайте також Скільки потрібно буде електроенергії, якщо всі автомобілі стануть електричними

Центр мобільності майбутнього McKinsey вважає, що за десять років з’являться більш інноваційні варіанти мобільності, зокрема робошатли — спільні автономні мікроавтобуси на 4-8 місць або міські повітряні таксі.

Щорічне опитування McKinsey виявило чотири основні тенденції: автономні автомобілі, збільшення частки електромобілів, поширення громадського транспорту та каршеринг.

Якою буде екосистема мобільності через 10 років

30% — планують збільшити використання електровелосипедів, електросамокатів, а також carsharing;

46% — готові пересісти з власних авто на інші види транспорту;

70% — використовувати спільний робошаттл на 4-8 пасажирів. Інакше 42% таких поїздок здійснювались на приватному транспорті.

McKinsey порівнює, який транспорт мешканці світу обирали в 2022 році та чим готові скористатись в 2035-му

В McKinsey вважають, що частка мешканців великих агломерацій, які обиратимуть власні автівки, зменшиться приблизно в півтора рази. Нові види транспорту, наприклад, автономні робошатли, збільшать свою частку з 1% до 8%. Громадський транспорт, електросамокати, електровелосипеди та мінімобілі (маленькі три- або чотириколісні автомобілі) — стануть більш популярними.

Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.