У 2025 році видано понад ₴44 млрд кредитів на розвиток українського бізнесу — Finance.ua

У 2025 році видано понад ₴44 млрд кредитів на розвиток українського бізнесу Сьогодні 18:09 — Кредит&Депозит

У 2025 році видано понад ₴44 млрд кредитів на розвиток українського бізнесу

За програмою «Доступні кредити 5−7-9%» від початку року українські підприємці отримали 13 970 пільгових кредитів на загальну суму 44,3 млрд гривень.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

За даними відомства, від старту програми у лютому 2020 року підприємці вже залучили понад 118 тисяч кредитів на суму 410,4 млрд грн.

На що бізнес витрачає кошти

Як зазначає заступник міністра економіки Андрій Телюпа, програма підтримує саме підприємців, які працюють в реальному секторі економіки.

Найбільше кредитів від початку року бізнес отримував за такими напрямками:

переробка — 12,3 млрд грн;

фінансування інвестиційних цілей — 11,4 млрд грн;

кредитування в зоні високого воєнного ризику — 9,9 млрд грн.

Найчастіше кредити отримують підприємства, які працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Регіони-лідери за сумами укладених кредитних договорів:

Львівська обл.;

Дніпропетровська обл.;

Київська обл.;

Одеська обл.;

Харківська обл.;

Вінницька обл.;

Полтавська обл.;

м. Київ.

Протягом минулого тижня український бізнес отримав 408 пільгових кредитів на суму 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, з початку року в Україні зареєстрували 161 264 нові бізнеси. Це на 34 227 менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Із них 19 215 — юридичних осіб, 142 049 — фізичних осіб-підприємців. Для порівняння у I півріччі 2024 року було зареєстровано 176 276 нових бізнесів, з них 19 526 — компаній, 156 750 — фізичних осіб-підприємців.

У першому півріччі 2025 року найактивніше реєстрували бізнес у сфері оптової та роздрібної торгівлі.

До топ-5 видів діяльності (КВЕД) за кількістю зареєстрованих юридичних осіб увійшли:

оптова та роздрібна торгівля — 4 089;

надання інших видів послуг — 2 459;

переробна промисловість — 1 421;

професійна, наукова та технічна діяльність — 1 277;

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 1 195.

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