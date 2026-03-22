0 800 307 555
У 2025 році капітальні інвестиції в Україні зросли на чверть

Капітальні інвестиції в Україні торік зросли на чверть
Капітальні інвестиції в Україні торік зросли на чверть, Фото: freepik
Обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2025 році збільшився на 25,2% порівняно з 2024-им і становив 669,3 млрд грн.
Про це повідомили у Державній службі статистики.

Основні джерела фінансування

За даними Держстату, основним джерелом фінансування капітальних інвестицій в минулому році залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 71,2% загального обсягу.
Частка коштів із держбюджету становила 7%, місцевих бюджетів — 6,4%, коштів населення на будівництво житла — 5,7%, банківського та іншого позикового фінансування — 5,1%, коштів іноземних інвесторів — 0,1%.
Найбільше капітальних інвестицій було освоєно у:
  • промисловості — 259,1 млрд грн (38,7% загальної суми інвестицій),
  • транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності — 72,3 млрд грн (10,8%).
Для порівняння, у 2024 році капітальні інвестиції в Україні зросли на 35% і досягли 534,4 млрд грн.
За матеріалами:
Укрінформ
