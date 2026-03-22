У 2025 році капітальні інвестиції в Україні зросли на чверть
Обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2025 році збільшився на 25,2% порівняно з 2024-им і становив 669,3 млрд грн.
Про це повідомили у Державній службі статистики.
Основні джерела фінансування
За даними Держстату, основним джерелом фінансування капітальних інвестицій в минулому році залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 71,2% загального обсягу.
Частка коштів із держбюджету становила 7%, місцевих бюджетів — 6,4%, коштів населення на будівництво житла — 5,7%, банківського та іншого позикового фінансування — 5,1%, коштів іноземних інвесторів — 0,1%.
Найбільше капітальних інвестицій було освоєно у:
- промисловості — 259,1 млрд грн (38,7% загальної суми інвестицій),
- транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності — 72,3 млрд грн (10,8%).
Для порівняння, у 2024 році капітальні інвестиції в Україні зросли на 35% і досягли 534,4 млрд грн.
У 2025 році капітальні інвестиції в Україні зросли на чверть
Багатоповерхівки Києва обладнають резервним живленням на випадок блекаутів
Які податки українці мають заплатити за свою нерухомість
Корея допоможе Україні збудувати високошвидкісну залізницю від Києва до кордону
Іспанія в 2026 році виділить Україні 1 млрд євро військової допомоги
Програма страхування воєнних ризиків: кому Уряд збільшить виплати