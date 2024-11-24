У 2024 році Україна вже перевищила минулорічні обсяги експорту — Finance.ua

У 2024 році Україна вже перевищила минулорічні обсяги експорту Сьогодні 07:16 — Казна та Політика

У 2024 році Україна вже перевищила минулорічні обсяги експорту

За 10,5 місяців 2024 року Україна експортувала товарів на суму, що перевищує загальний показник експорту за весь 2023 рік.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, Україна експортувала товарів на 36,3 млрд дол. За підсумками минулого року цей показник становив 36,2 млрд дол.

Що вплинуло на збільшення експорту

Свириденко зазначила, такі результати стали можливими завдяки прискоренню експорту продукції нового врожаю, стабільній роботі Українського морського коридору та відновленню вітчизняного виробництва.

Серед найбільших експортних позицій з початку року:

олія соняшникова, сафлорова або бавовняна — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн);

кукурудза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн);

пшениця і суміш пшениці та жита — на $3,4 млрд (19,0 млн тонн);

руди та концентрати залізні — на $2,5 млрд (29,7 млн тонн);

насіння ріпаку або кользи — на $1,7 млрд (3,5 млн тонн);

проводи ізольовані, кабелі — на $1,1 млрд (60,5 тис. тонн);

соєві боби, подрібнені або неподрібнені — на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).

Нагадаємо, через зупинку бронювання потужні українські підприємства, які забезпечують податкові надходження та валюту від експорту, почали втрачати цінних працівників — частину мобілізували, а деякі просто звільнилися.

Президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов зауважив , важливо якомога швидше відновити бронювання, щоб не зашкодити економіці, яка й так знекровлена через війну.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.