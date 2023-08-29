У 2024 році Україна отримає $394 млн допомоги від Південної Кореї — Finance.ua

У 2024 році Україна отримає $394 млн допомоги від Південної Кореї
У вівторок, 29 серпня 2023 року Південна Корея оприлюднила фінансову допомогу Україні на 2024 рік у розмірі 520 млрд вон ($394 млн), що у 8 разів більше, ніж цього року.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги включає 130 млрд вон на відновлення, 260 млрд на гуманітарну допомогу та ще 130 млрд вон через міжнародні організації.
У липні президент Юн Сок Йоль оголосив, що його країна забезпечить великий масштаб військових поставок цього року, не повідомляючи конкретних деталей.
У вівторок Юн також оголосив про збільшення офіційної допомоги Південної Кореї на розвиток стратегічних територій, включаючи Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Африку, з 1,4 трлн до 2 трлн вон ($1,51 млрд).
Збільшення закордонної допомоги є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям вийти за кордон і захистити національні інтереси, такі як ланцюжки поставок, і взяти на себе відповідальність у якості ключового члена світової спільноти, заявили в Міністерстві економіки та фінансів Республіки Корея.
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