У 2024 продаж нових вантажівок збільшився на 14% до 12,9 тис. одиниць — Finance.ua
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У 2024 продаж нових вантажівок збільшився на 14% до 12,9 тис. одиниць

Технології&Авто
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У 2024 продаж нових вантажівок збільшився на 14% до 12,9 тис. одиниць
У 2024 продаж нових вантажівок збільшився на 14% до 12,9 тис. одиниць
У 2024 році порівняно з 2023 роком продаж нових комерційних автомобілів збільшився на 14% до 12,9 тис. одиниць.
Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».
У грудні 2024 року порівняно з груднем 2023 року продаж нових комерційних автомобілів збільшився на 17%, а порівняно з листопадом на — 24%, до 1 354 одиниць.
Серед нових комерційних автівок у 2024 році найбільшим попитом користувалися автомобілі марки Renault — 3 271 зареєстрованих авто.
На другому місці — комерційні автівки марки CITROEN (1 205 одиниць), третє місце в рейтингу займають автомобілі MAN (993 одиниці), четверте місце автомобілі марки (FORD 844 одиниці), п’яте — SCANIA (761 одиниця), шосте — MERCEDES-BENZ (625 одиниць), сьоме — PEUGEOT (614 одиниць), восьме — VOLKSWAGEN (554 одиниці), дев’яте — IVECO (545 одиниць) і десяте — HYUNDAI (474 одиниці).
За матеріалами:
Finance.ua
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