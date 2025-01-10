У 2024 продаж нових вантажівок збільшився на 14% до 12,9 тис. одиниць — Finance.ua

У 2024 продаж нових вантажівок збільшився на 14% до 12,9 тис. одиниць Сьогодні 07:36 — Технології&Авто

У 2024 продаж нових вантажівок збільшився на 14% до 12,9 тис. одиниць

У 2024 році порівняно з 2023 роком продаж нових комерційних автомобілів збільшився на 14% до 12,9 тис. одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

У грудні 2024 року порівняно з груднем 2023 року продаж нових комерційних автомобілів збільшився на 17%, а порівняно з листопадом на — 24%, до 1 354 одиниць.

Серед нових комерційних автівок у 2024 році найбільшим попитом користувалися автомобілі марки Renault — 3 271 зареєстрованих авто.

На другому місці — комерційні автівки марки CITROEN (1 205 одиниць), третє місце в рейтингу займають автомобілі MAN (993 одиниці), четверте місце автомобілі марки (FORD 844 одиниці), п’яте — SCANIA (761 одиниця), шосте — MERCEDES-BENZ (625 одиниць), сьоме — PEUGEOT (614 одиниць), восьме — VOLKSWAGEN (554 одиниці), дев’яте — IVECO (545 одиниць) і десяте — HYUNDAI (474 одиниці).

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