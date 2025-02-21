У 2024 кількість встановлених фінансових застосунків зросла на третину — експерт Сьогодні 18:40

У 2024 кількість встановлених фінансових застосунків зросла на третину — експерт

У 2024 кількість встановлених фінансових застосунків зросла на 27% порівняно з попереднім роком.

Про це розповів Senior ASO/UA менеджер в Promodo Владислав Скаковський під час FinYear 2025

За його словами, в топ-5 ключових джерел трафіку в фінансовій категорії для Android-пристроїв лідирують Google, Meta, Xiaomi, Ironsource та UnityAds. Цікаво, що Xiaomi потрапив сюди лише у 2024 році завдяки великій базі користувачів. У топ-5 ключових джерел трафіку у фінансовій категорії для iOS потрапили Search Ads, Google, TikTok, Meta та Moloco.

Відсоткове зростання встановлень fintech-застосунків у 2024 році порівнюючи з 2023 роком.

Кількість встановлень зросла на 27% глобально, а кількість сесій на 24%. Водночас у Європі спостерігається найбільше зростання сесій — на 63%, тоді як в Азії спостерігається найбільше зростання встановлень — на 41%.

Найбільше зростання завантажень спостерігається у криптовалютному ринку — на цілих 133%, тоді як найбільше зростання по сесіях відбулося у підкатегорії займу на цілих 250%. У домені цифрових гаманців та Р2Рплатежів завантаження зросли на 7,9%, тоді як кількість завантажень застосунків для кредитування знизилась на 7,7%.

Також цікавим є зростання серед електронних гаманців на 35% та сесій криптовалютних застосунків на 30%, що свідчить про зсув у бік цих доменах.

Глобально у 2024 році ціна за встановлення серед фінтех-застосунків знизилася з $2,84 до $2,70. Така тенденція спостерігається на всіх ринках, тоді як у Європі ціна за встановлення залишається стабільною на рівні $5,65.

«За показниками утримання бачимо зниження в перший день з 14% до 13%, тоді як показники на 7-й та 30-й дні залишаються стабільними — 6,3% відповідно. У фінансових застосунках важливо підтримувати активну комунікацію з користувачами через персоналізовані фінансові інтерфейси, засновані на поведінці користувача», — розповів Скаковський.

Видалення застосунків залишається больовою точкою для розробників, причому співвідношення видалень майже не змінюється від року до року — 46,9% у 2023 році порівняно з 46,1% у 2024 році.

В Україні за 2024 рік середня вартість встановлення застосунку в ніші (CPI) склала 46 грн для Android та 65 грн для iOS. На цей показник значно впливають репутаційний фактор, сезонність, креатив, комунікація тощо.

Середня вартість активації, що додатково зумовлена продуктовими факторами, становила 319 грн для Android та 491 грн для iOS.

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