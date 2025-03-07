У 2023 році в ЄС було рекордне падіння народжуваності (інфографіка) — Finance.ua

У 2023 році в ЄС було рекордне падіння народжуваності (інфографіка) Сьогодні 18:32

У 2023 році в ЄС було рекордне падіння народжуваності (інфографіка)

У 2023 році в ЄС народилося 3,67 мільйона немовлят, що на 5,4% менше порівняно з 3,88 мільйона у 2022 році. Це найбільше річне падіння, зареєстроване з 1961 року.

Загальний коефіцієнт народжуваності у 2023 році становив 1,38 народжених на жінку в ЄС, порівняно з 1,46 у 2022 році.

Ця інформація випливає з даних про народжуваність, опублікованих сьогодні Євростатом. У статті представлено декілька висновків із більш детальної статті Statistics Explained про статистику народжуваності

Де найбільше народжували

У 2023 році Болгарія мала найвищий загальний коефіцієнт народжуваності в ЄС (1,81 живонароджених на жінку), за нею йшли Франція (1,66) та Угорщина (1,55).

Найнижчі показники народжуваності спостерігалися:

на Мальті (1,06 народження на жінку),

Іспанії (1,12),

Литві (1,18).

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