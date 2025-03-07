У 2023 році в ЄС було рекордне падіння народжуваності (інфографіка) — Finance.ua

У 2023 році в ЄС було рекордне падіння народжуваності (інфографіка)
У 2023 році в ЄС народилося 3,67 мільйона немовлят, що на 5,4% менше порівняно з 3,88 мільйона у 2022 році. Це найбільше річне падіння, зареєстроване з 1961 року.
Загальний коефіцієнт народжуваності у 2023 році становив 1,38 народжених на жінку в ЄС, порівняно з 1,46 у 2022 році.
Ця інформація випливає з даних про народжуваність, опублікованих сьогодні Євростатом. У статті представлено декілька висновків із більш детальної статті Statistics Explained про статистику народжуваності.
Де найбільше народжували
У 2023 році Болгарія мала найвищий загальний коефіцієнт народжуваності в ЄС (1,81 живонароджених на жінку), за нею йшли Франція (1,66) та Угорщина (1,55).
Найнижчі показники народжуваності спостерігалися:
- на Мальті (1,06 народження на жінку),
- Іспанії (1,12),
- Литві (1,18).
Зберігайте та примножуйте свої кошти з надійними депозитами. Зручний каталог пропозицій на Finance.ua
💰Вибрати депозит
Поділитися новиною