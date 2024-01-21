У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8% — Finance.ua
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У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8%

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У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8%
У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8%
Компанія «Укрпиво» (Київ) констатує збільшення виробництва пива в Україні на 7,8% до 133,4 млн дал у 2023 році порівняно з 2022 роком.
Про це йдеться у повідомленні «Укрпива».
«Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного) за 12 місяців 2023 року склала 133,4 млн. дал, та становить 107,8% до аналогічного періоду 2022 року. У той же час зазначений показник становить лише 78,3% до обсягів виробництва 12-ти місяців 2021 року», — зазначається в ньому.
Як повідомляли Українськi Новини, у 2022 році Україна скоротила виробництво пива на 27,9% до 122,8 млн дал.
За матеріалами:
Українські Новини
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