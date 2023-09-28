У 2023 році середня зарплата в криптокомпаніях склала $120 000, — звіт — Finance.ua
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У 2023 році середня зарплата в криптокомпаніях склала $120 000, — звіт

Криптовалюта
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У 2023 році середня зарплата в криптокомпаніях склала $120 000, — звіт
У 2023 році середня зарплата в криптокомпаніях склала $120 000, — звіт
Середня заробітна плата на позиції «інженер» у криптовалютних компаніях склала $120 000, що значно більше, ніж у сфері Web2. Це випливає зі звіту хедж-фонду Pantera Capital.
В опитуванні від компанії взяли участь 1046 респондентів із 77 країн світу. Більшість із них працюють в інжинірингу:
У 2023 році середня зарплата в криптокомпаніях склала $120 000, — звіт
40,7% задіяні в секторі DeFi, 26,1% — у CeFi, 15,2% — в інфраструктурі. При цьому серед компаній, у яких працюють респонденти, є як стартапи на етапі посіву, так і контрагенти C+.
Примітно, 85% опитаних — чоловіки. 70% перебувають на своїй посаді понад три роки.
Переважна більшість — 87,8% — працюють на віддаленій основі. Це різко контрастує зі сферою Web2. Тут цей показник становить лише 28%, зазначено у звіті.

Доходи та спосіб виплати

У 2023 році середня зарплата в криптокомпаніях становила $120 000, вказано у звіті. Невідомо, йдеться про місячний або річний оклад.
У випадку з Північною Америкою заробітна плата вища — $176 479. У Європі, Східній Азії та Африці (EMEA) середній оклад нижчий — $116 272, у Латинській Америці він становить $104 771, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC) — $98 799:
У 2023 році середня зарплата в криптокомпаніях склала $120 000, — звіт
Це значно вище, ніж у колег респондентів із сектора Web2:
У 2023 році середня зарплата в криптокомпаніях склала $120 000, — звіт
Топменеджери криптокомпаній отримують, у середньому, від $147 000 до $335 000 залежно від розмірів фірми, зазначено у звіті. При цьому кожен п’ятий опитаний заявив, що отримав разовий бонус при працевлаштуванні.

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Середнє заохочення становило $89 000 для рядових співробітників і $1,3 млн — для керівників.
Примітно, 97% опитаних зазначили, що отримують зарплату у фіаті. З тих, хто вибрав криптоактиви, тільки 13% віддали перевагу біткоїну, решта — стейблкоїнам. Чим викликаний такий перекіс, у звіті не уточнюється.
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