У 2023 році агропідприємства отримали майже 40 млрд гривень кредитів — Finance.ua

У 2023 році агропідприємства отримали майже 40 млрд гривень кредитів
З початку 2023 року 12,9 тисяч агрогосподарств одержали 69,6 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» 10 тисяч агропідприємств профінансовано на 39,4 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії в таких областях:
- Київська — 11,6 млрд гривень виділено для 951 підприємства;
- Дніпропетровська — 6,4 млрд гривень — для 830;
- Вінницька — 6,1 млрд гривень — для 1 458,
- Черкаська — 5,4 млрд гривень — для 508;
- Кіровоградська — 4,9 млрд гривень — для 1 705;
- Одеська — 4,5 млрд гривень — для 1 114.
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За програмою «Доступні кредити 5−7-9» найбільше отримали підприємства таких областей:
- Кіровоградська — 4,16 млрд гривень виділено для 1 350 господарств;
- Вінницька — 3,94 млрд гривень — для 1 096 господарств;
- Одеська — 3,8 млрд гривень — для 892;
- Київська — 3,7 млрд гривень — 759 господарств.
Зазнначимо, програма «Доступні кредити 5−7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
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