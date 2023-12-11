У 2023 році агропідприємства отримали майже 40 млрд гривень кредитів — Finance.ua

У 2023 році агропідприємства отримали майже 40 млрд гривень кредитів Сьогодні 07:41 — Кредит&Депозит

У 2023 році агропідприємства отримали майже 40 млрд гривень кредитів

З початку 2023 року 12,9 тисяч агрогосподарств одержали 69,6 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» 10 тисяч агропідприємств профінансовано на 39,4 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії в таких областях:

Київська — 11,6 млрд гривень виділено для 951 підприємства;

Дніпропетровська — 6,4 млрд гривень — для 830;

Вінницька — 6,1 млрд гривень — для 1 458,

Черкаська — 5,4 млрд гривень — для 508;

Кіровоградська — 4,9 млрд гривень — для 1 705;

Одеська — 4,5 млрд гривень — для 1 114.

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За програмою «Доступні кредити 5−7-9» найбільше отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська — 4,16 млрд гривень виділено для 1 350 господарств;

Вінницька — 3,94 млрд гривень — для 1 096 господарств;

Одеська — 3,8 млрд гривень — для 892;

Київська — 3,7 млрд гривень — 759 господарств.

Зазнначимо, програма «Доступні кредити 5−7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.

bizagro За матеріалами:

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