У 2022 році ЄБРР зафіксував збиток у розмірі 1,7 млрд євро через війну в Україні — Finance.ua

У 2022 році ЄБРР зафіксував збиток у розмірі 1,7 млрд євро через війну в Україні Сьогодні 05:44 — Фондовий ринок

У третьому кварталі 2022 року ЄБРР зафіксував чистий збиток 1,7 млрд євро після прибутку в розмірі 2,5 млрд євро за 2021 рік.

Про це Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) повідомив в інвестиційному звіті за грудень 2022 року.

«Конфлікт в Україні й далі безпосередньо впливає на фінансові результати банку», — констатує ЄБРР.

У банку пояснили, що в першому кварталі довелося суттєво переоцінити акції компаній, що базуються в росії, Україні та білорусі, а також значно збільшити очікувані збитки за кредитами, які було видано в трьох країнах. Вартість цих акцій за рік впала більш як на 90%.

Допомога Україні

Банк виділить до 3 млрд євро впродовж 2022 — 2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці функціонувати далі. ЄБРР обіцяє підтримувати підприємства та державні послуги в усіх секторах, що постраждали від війни в Україні та сусідніх країнах:

потреби України в енергетичній і продовольчій безпеці;

інвестування в покращення муніципальної інфраструктури для надання послуг з енергетики, водопостачання та водовідведення та інших потреб;

підтримка внутрішньо переміщених осіб.

ЄБРР нагадав про глобальні наслідки війни в Україні для економік світу

У банку підкреслили, що темпи зростання виробництва в регіонах, де працює Європейський банк, через війну в Україні уповільнилися із 6,8% у 2021-му до 2,3% у 2022 році. Також ЄБРР прогнозує у 2023 році зростання 3%, нагадуючи, що на інфляційні процеси в регіоні все сильніше тисне скорочення постачань російського газу.

Банку довелося кардинально переглянути власний прогноз щодо зростання глобальної економіки на тлі високої інфляції, сповільнення розвитку в Китаї та наслідків війни в Україні.

Є також додаткові ризики падіння, якщо бойові дії посиляться, або на російські енергетичні та сировинні товари буде накладено додаткові обмеження на експорт/імпорт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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