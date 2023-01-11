У 2022 році ЄБРР зафіксував збиток у розмірі 1,7 млрд євро через війну в Україні — Finance.ua
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У 2022 році ЄБРР зафіксував збиток у розмірі 1,7 млрд євро через війну в Україні

Фондовий ринок
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У третьому кварталі 2022 року ЄБРР зафіксував чистий збиток 1,7 млрд євро після прибутку в розмірі 2,5 млрд євро за 2021 рік.
Про це Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) повідомив в інвестиційному звіті за грудень 2022 року.
«Конфлікт в Україні й далі безпосередньо впливає на фінансові результати банку», — констатує ЄБРР.
У банку пояснили, що в першому кварталі довелося суттєво переоцінити акції компаній, що базуються в росії, Україні та білорусі, а також значно збільшити очікувані збитки за кредитами, які було видано в трьох країнах. Вартість цих акцій за рік впала більш як на 90%.

Допомога Україні

Банк виділить до 3 млрд євро впродовж 2022 — 2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці функціонувати далі. ЄБРР обіцяє підтримувати підприємства та державні послуги в усіх секторах, що постраждали від війни в Україні та сусідніх країнах:
  • потреби України в енергетичній і продовольчій безпеці;
  • інвестування в покращення муніципальної інфраструктури для надання послуг з енергетики, водопостачання та водовідведення та інших потреб;
  • підтримка внутрішньо переміщених осіб.

ЄБРР нагадав про глобальні наслідки війни в Україні для економік світу

У банку підкреслили, що темпи зростання виробництва в регіонах, де працює Європейський банк, через війну в Україні уповільнилися із 6,8% у 2021-му до 2,3% у 2022 році. Також ЄБРР прогнозує у 2023 році зростання 3%, нагадуючи, що на інфляційні процеси в регіоні все сильніше тисне скорочення постачань російського газу.
Банку довелося кардинально переглянути власний прогноз щодо зростання глобальної економіки на тлі високої інфляції, сповільнення розвитку в Китаї та наслідків війни в Україні.
Є також додаткові ризики падіння, якщо бойові дії посиляться, або на російські енергетичні та сировинні товари буде накладено додаткові обмеження на експорт/імпорт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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