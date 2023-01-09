У 2022 році внутрішнім переселенцям було видано 336 пільгових кредитів на придбання квартир — Finance.ua

У 2022 році внутрішнім переселенцям було видано 336 пільгових кредитів на придбання квартир Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

У 2022 році внутрішнім переселенцям було видано 336 пільгових кредитів на придбання квартир

Сім’ї з-поміж внутрішньо переміщених осіб вже отримали 572 пільгові іпотечні кредити на придбання житла, з них 336 — видано у 2022 році за результатами 9 незалежних відборів. Загальна сума виданих кредитів складає понад 766 млн гривень. Про це повідомили у Кабміні.

Про програму

Надання пільгових кредитів реалізується в межах спільного проекту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла. Так, програма «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» стартувала у 2021 році, була призупинена з початком повномасштабного вторгнення росії й поновилася у серпні 2022 року.

У 2022 році був виданий ювілейний — 500-й кредит. Його оформила молода родина із Севастополя. Можливість придбати квартиру у столиці на найбільш вигідних в Україні умовах сім’я отримала за результатами одного із незалежних відборів.

Умови іпотеки. Восени 2022 року Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції та розширив можливості участі у програмі забезпечення житлом внутрішніх переселенців.

Кредити надаються на строк до 30 років (раніше 20 років) під 3% річних, виходячи з нормативної площі житла 52,5 кв. м на особу чи сім’ю з двох осіб і додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Також громадяни отримали можливість обирати собі житло, яке реконструйовано не більше ніж 35 років тому (раніше 25 років).

Крім того, право на участь у програмі з’явилося у тих осіб, які мають житло на території громад, де тривають воєнні дії або які перебувають у тимчасовій окупації.

Де подати заявку? Зареєструватися для участі у програмі можна Зареєструватися для участі у програмі можна через портал «Дія» або у регіональних управліннях Держмолодьжитла.

Нагадаємо, проект фінансується за рахунок гранту Уряду Німеччини через Кредитну установу для відбудови KfW.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.