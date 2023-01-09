У 2022 році внутрішнім переселенцям було видано 336 пільгових кредитів на придбання квартир — Finance.ua
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У 2022 році внутрішнім переселенцям було видано 336 пільгових кредитів на придбання квартир

Особисті фінанси
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У 2022 році внутрішнім переселенцям було видано 336 пільгових кредитів на придбання квартир
У 2022 році внутрішнім переселенцям було видано 336 пільгових кредитів на придбання квартир
Сім’ї з-поміж внутрішньо переміщених осіб вже отримали 572 пільгові іпотечні кредити на придбання житла, з них 336 — видано у 2022 році за результатами 9 незалежних відборів. Загальна сума виданих кредитів складає понад 766 млн гривень. Про це повідомили у Кабміні.

Про програму

Надання пільгових кредитів реалізується в межах спільного проекту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла. Так, програма «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» стартувала у 2021 році, була призупинена з початком повномасштабного вторгнення росії й поновилася у серпні 2022 року.
У 2022 році був виданий ювілейний — 500-й кредит. Його оформила молода родина із Севастополя. Можливість придбати квартиру у столиці на найбільш вигідних в Україні умовах сім’я отримала за результатами одного із незалежних відборів.
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Умови іпотеки. Восени 2022 року Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції та розширив можливості участі у програмі забезпечення житлом внутрішніх переселенців.
  • Кредити надаються на строк до 30 років (раніше 20 років) під 3% річних, виходячи з нормативної площі житла 52,5 кв. м на особу чи сім’ю з двох осіб і додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.
  • Також громадяни отримали можливість обирати собі житло, яке реконструйовано не більше ніж 35 років тому (раніше 25 років).
Крім того, право на участь у програмі з’явилося у тих осіб, які мають житло на території громад, де тривають воєнні дії або які перебувають у тимчасовій окупації.
Де подати заявку? Зареєструватися для участі у програмі можна через портал «Дія» або у регіональних управліннях Держмолодьжитла.
Нагадаємо, проект фінансується за рахунок гранту Уряду Німеччини через Кредитну установу для відбудови KfW.
За матеріалами:
Finance.ua
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