У 2022 році інвестори вивели $50 мільярдів із фондів облігацій — Finance.ua

У 2022 році інвестори вивели $50 мільярдів із фондів облігацій Вчора 12:44 — Фондовий ринок

У 2022 році інвестори вивели $50 мільярдів із фондів облігацій

Цього року інвестори вивели $50 млрд із фондів облігацій ринків, що розвиваються.

Про це пише Financial Times.

Згідно з даними JPMorgan, чистий відтік коштів з фондів з фіксованим доходом у країнах, що розвиваються, є найбільшим за 17 років. Показник набагато гірший, ніж було зафіксовано під час стурбованості економікою Китаю у 2015 році.

Читайте також Світом може прокотитися хвиля дефолтів: Bloomberg назвав країни із зони ризику

Сильний відтік з облігацій ринків, що розвиваються, вважається більш ризикованими, ніж аналогічний відтік коштів з паперів на розвинених ринках. Він призвів до різкого зниження цін цього року, зазначає видання.

Таким чином, базовий індекс суверенних облігацій ринків, що розвиваються, номінованих у доларах — JPMorgan EMBI Global Diversified — показав загальну дохідність −18,6% у 2022 році, що призвело до найгіршого річного показника за всю історію спостережень.

До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.