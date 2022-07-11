У 2022 році інвестори вивели $50 мільярдів із фондів облігацій — Finance.ua
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У 2022 році інвестори вивели $50 мільярдів із фондів облігацій

Фондовий ринок
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У 2022 році інвестори вивели $50 мільярдів із фондів облігацій
У 2022 році інвестори вивели $50 мільярдів із фондів облігацій
Цього року інвестори вивели $50 млрд із фондів облігацій ринків, що розвиваються.
Про це пише Financial Times.
Згідно з даними JPMorgan, чистий відтік коштів з фондів з фіксованим доходом у країнах, що розвиваються, є найбільшим за 17 років. Показник набагато гірший, ніж було зафіксовано під час стурбованості економікою Китаю у 2015 році.
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Сильний відтік з облігацій ринків, що розвиваються, вважається більш ризикованими, ніж аналогічний відтік коштів з паперів на розвинених ринках. Він призвів до різкого зниження цін цього року, зазначає видання.
Таким чином, базовий індекс суверенних облігацій ринків, що розвиваються, номінованих у доларах — JPMorgan EMBI Global Diversified — показав загальну дохідність −18,6% у 2022 році, що призвело до найгіршого річного показника за всю історію спостережень.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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