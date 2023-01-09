У 2022 році аграрні підприємства України отримали 95,5 млрд грн кредитів — Finance.ua
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У 2022 році аграрні підприємства України отримали 95,5 млрд грн кредитів

Кредит&Депозит
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У 2022 році 43,6 тис. підприємств аграрного сектору залучили 95,47 млрд грн кредитів.
Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.
Зокрема, за програмою державних гарантій у розмірі 80% — 24,7 млрд грн.
Найбільший обсяг кредитів отримали аграрії таких регіонів: Київщина (15,5 млрд грн), Вінниччина (10,2 млрд грн), Кіровоградщина (8,6 млрд грн), Дніпропетровщина (6,8 млрд грн), Одещина (6 млрд грн грн).
Фонд розвитку підприємництва (ФРП) в межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уклав угоди про співробітництво із 44 банками.
Нагадаємо, майже половину кредитних коштів — приблизно 40 млрд грн — було залучено за державною програмою підтримки малого бізнесу, аграріїв і підприємств «Доступні кредити 5-7-9%», повідомив міністр аграрної політики України Микола Сольський.
Уряд ухвалив рішення про надання фінансової підтримки мікро-, малому та середньому бізнесу на відновлення виробничих потужностей, частково або повністю зруйнованих унаслідок бойових дій. Агропідприємства також можуть розраховувати на таку підтримку.
Крім того, банки кредитують бізнес на енергозабезпечення: купівлю та встановлення обладнання, що забезпечує безперебійну роботу енергосистеми бізнесу. Кредитування таких інвестицій здійснюється за відсотковою ставкою 0% річних.
З початку дії державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» українські підприємці отримали в банках 52,8 тис. кредитів на 165,77 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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