У 1-му півріччі вантажообіг через українські порти на Дунаї зріс у 2,4-5 разів, — Шмигаль — Finance.ua
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У 1-му півріччі вантажообіг через українські порти на Дунаї зріс у 2,4-5 разів, — Шмигаль

Казна та Політика
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У січні-червні 2022 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, вантажообіг через українські порти на річці Дунай зріс у 2,4-5 разів.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Порти Ізмаїл та Рені на Одещині — сьогодні це експортні „ворота“ України в європейські країни...За шість місяців цього року вантажообіг через українські порти на річці Дунай зріс у 2,4-5 разів, порівняно з минулим роком. Завдяки звільненню Збройними силами острова Зміїний ми отримали додаткові можливості для експорту й імпорту продукції на цій ділянці. Ще до повномасштабної війни Уряд розробив Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту України до 2031 року. В умовах злочинної російської морської блокади це питання стало ще більш актуальним», — написав він.
За словами Шмигаля, розвиток річкових портів допоможе розширити експортні можливості для української продукції, зокрема зерна.
11 липня після звільнення острова Зміїний до портів України через гирло Бистре зайшли перші 8 іноземних суден для завантаження зерном.
За матеріалами:
Українські Новини
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