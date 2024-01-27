«Титановий» Galaxy S24 Ultra перевірили на міцність (відео) — Finance.ua

«Титановий» Galaxy S24 Ultra перевірили на міцність (відео)
На ютуб-каналі PBKreviews влаштували перевірку останньому флагману Samsung. Автор відео максимально познущався з Galaxy S24 Ultra, але девайс пройшов випробування з гідністю.
Методика тестування доволі проста: смартфон просто кидали на бетон з висоти пояса під різними кутами. Це перший етап. На другому етапі дисплей телефону був підданий впливу піску з дрібними каменями.
Після всіх тестів Galaxy S24 Ultra не зазнав критичних пошкоджень. На дисплеї з’явився скол в самому кутку, а на рамці виникли подряпини, але не більше. Додатково автор спробував подряпати нижню грань смартфона — вона теж чудово впоралася з цим випробуванням.
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