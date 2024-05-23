Тимчасова комісія КМДА щодо «Київміськбуду» запропонує владі докапіталізувати будкомпанію — Finance.ua
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Тимчасова комісія КМДА щодо «Київміськбуду» запропонує владі докапіталізувати будкомпанію

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Тимчасова комісія з вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд», має намір подати пропозицію про докапіталізацію будкомпанії на розгляд міського голови.
«Нам вдалося сформувати чітке бачення можливого механізму докапіталізації ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Рішення прийнято після детального аналізу стану товариства. Також члени Комісії, насамперед інвестори будівництва, ретельно вивчили та врахували найкращі практики корпоративного управління. Тепер фахівці КМДА мають остаточно обґрунтувати необхідність збільшення статутного капіталу товариства та надати відповідну пропозицію на розгляд київському міському голові», — ідеться в пресрелізі Київської міськдержадміністрації.
Комісія також підготувала проєкт рішення про звернення Київради до уряду з вимогою компенсувати запланований сумарний збиток у розмірі 2,28 млрд грн, пов’язаний із переданням компанії об'єктів «Укрбуду».
Як повідомлялося, у березні 2024 року КМДА створила тимчасову комісію з вирішення проблемних питань, пов’язаних із діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
За підсумками аудиту «Київміськбуду», проведеного 2023 року держпідприємством «Бейкер Тіллі Україна Консалтинг», ТОВ «Аудиторська фірма НХД-АУДИТ» і ТОВ «Ернст енд Янг», було встановлено відсутність ознак дій із доведення компанії до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов’язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність «Київміськбуду» була порушена через зовнішні чинники: COVID-19, повномасштабну війну, фактор «Укрбуду».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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